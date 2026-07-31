Action tiene (por menos de 40 euros) este climatizador con el que poder enfrentarte a las olas de calor este verano

En estos días, estamos volviendo a vivir una nueva ola de calor. La prioridad en la gran mayoría de los hogares es mantener fresca la casa sin disparar la factura de la luz. Si buscas una alternativa económica que consuma infinitamente menos que un aire acondicionado de tipo split y sea más efectiva que un simple ventilador, Action la tiene. Se trata de este enfriador de aire Nedis, que puedes comprar en sus tiendas por 39,95 euros.

Si no tienes un Action cerca o en el que te pilla al lado ya no está este dispositivo cuando acudas a la tienda, en Amazon, hemos encontrado otro enfriador de aire portátil barato, por 34,68 euros y que ofrece tres velocidades y cuenta con un diseño muy elegante.

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Un dispositivo de climatización bueno, bonito y barato

A diferencia de los aires acondicionados portátiles tradicionales (que requieren instalación , un tubo hacia la ventana y un compresor de gran consumo), este modelo de Action utiliza el principio natural del enfriamiento evaporativo.

Tan solo debes llenar su depósito de agua incorporado (al que puedes añadir bloques de hielo para potenciar el efecto). Gracias a su filtro húmedo, el aparato absorbe el aire caliente y seco de la estancia y lo hace pasar a través de una almohadilla humedecida.

Al evaporarse el agua, la temperatura del aire baja inmediatamente, expulsando una brisa mucho más fresca y húmeda que la que consigue un ventilador convencional. Además, uno de sus mayores atractivos para el día a día en casa es su portabilidad. Al no requerir ningún tipo de tubo hacia el exterior, puedes moverlo cómodamente sobre sus ruedas desde el salón o el dormitorio a tu despacho para trabajar fresco durante el día.

Para el precio que tiene, este dispositivo de Action es muy completo y tiene un depósito de cuatro litros, para que te olvides de rellenarlo durante horas. Además, incorpora tres funciones, un temporizador y un mando a distancia para controlarlo cómodamente.

⚡ EN RESUMEN: enfriador de aire nebis en action ✅ LO MEJOR Consumo eléctrico ridículo: gasta prácticamente lo mismo que un ventilador tradicional (entre 40 W y 60 W), lo que te permite tenerlo encendido horas sin temer la factura de la luz.

gasta prácticamente lo mismo que un ventilador tradicional (entre 40 W y 60 W), lo que te permite tenerlo encendido horas sin temer la factura de la luz. Sensación de brisa mucho más fresca: al pasar el aire por el filtro húmedo (y más si añades hielos), la sensación térmica al recibir el flujo de aire es significativamente inferior a la de un ventilador normal. ❌ LO PEOR No baja la temperatura de toda la habitación... No es un aire acondicionado con compresor ni gas refrigerante; alivia el calor por flujo directo y evaporación local.

No es un aire acondicionado con compresor ni gas refrigerante; alivia el calor por flujo directo y evaporación local. Dependiente de la humedad ambiental... Su eficacia cae drásticamente en zonas costeras o estancias con humedad relativa muy alta (donde el agua no se evapora bien). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas bajar la sensación térmica en tu hogar gastando lo mínimo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes bajar cinco o seis grados la temperatura global de un salón grande, ya que para esto necesitarás un aire acondicionado tradicional.

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Imágenes | Aldi

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