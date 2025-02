El accesorio definitivo con el que disparar tu productividad apenas cuesta 20 euros, lo vende Amazon y te llega mañana mismo

La tendencia actual en cuanto a portátiles compactos, como los MacBook de Apple, es minimizar la presencia de puertos en sus costados. Algo que llega a ser todo un problema si necesitamos conectarle diferentes periféricos, tarjetas SD e incluso conexión a Internet alámbrica de alta velocidad. Pero esto tiene fácil (y económica) solución: añadirle un hub tan barato como este que apenas cuesta 19,99 euros.

UGREEN Revodok 1071 Hub USB C Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Es compatible con multitud de dispositivos y equipos

Con un PVP de 29,99 euros, ahora con un 33% de descuento aplicado y un precio final de tan sólo 19,99 euros, este Revodok 1071 de Ugreen es una compra muy buena si a diario echamos en falta algún que otro puerto con nuestro portátil, tablet o teléfono móvil. Lo es por resultar muy económico, pero también por su versatilidad y ss más de 4.500 valoraciones positivas en Amazon. Además, con envío rápido y gratuito.

Este dispositivo no ofrece nada que no hagan otros hubs similares, pero formando parte del catálogo de una firma tan conocida y fiable como Ugreen, hace que estemos ante una opción para tener más en cuenta. Básicamente, cuenta con un puerto USB tipo C de salida, el cual tendremos que conectar, por ejemplo, a nuestro MacBook.

Así, al momento obtenemos los siguientes puertos: un lector de tarjetas SD y otro de tarjetas microSD, dos USB tipo A, un USB tipo C de hasta 5 Gbps, una salida HDMI y un USB tipo C más que hace las veces de cargador. Es decir: mientras usamos este hub podemos también cargar nuestro equipo. Un modo excelente de conectar teclado, ratón, pantalla externa y más fácilmente.

