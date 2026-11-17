Cuantas más ayudas y comodidades tengamos a la hora de limpiar la casa, mucho mejor. Por esta razón, viene bien tener a mano un aspirador vertical que cuente con características para que tengamos una mejor experiencia en los momentos de limpieza, y el Rowenta X-Force Flex 9.80 es ideal para ello, sobre todo ahora que ha bajado de precio en Amazon hasta los 169,99 euros (antes 229,99 euros) durante el Black Friday anticipado.

Rowenta X-Force Flex 9.80 Hoy en Amazon — 169,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un aspirador muy cómodo de utilizar

El Rowenta X-Force Flex 9.80 es un aspirador sin cable que destaca principalmente por su tubo Flex. Este tuvo se "dobla" para que no tengamos que agacharnos mucho a la hora de limpiar debajo de las mesas o muebles, lo cual resulta bastante cómodo.

Viene con modo Turbo y con modo Eco para aspirar el polvo y la suciedad en diferentes superficies. También cuenta con un sistema automático que elige el modo en función de la potencia que necesite para aspirar. Además, incorpora una batería que ofrece una autonomía de hasta 1 hora y 20 minutos de funcionamiento en modo Eco, por lo que en modo Turbo es inferior.

Por otro lado, se puede utilizar como aspirador de mano, lo cual resulta muy útil para ciertas zonas de la casa o incluso para el coche. Incorpora una pantalla para ver la autonomía restante y su cepillo multifunción cuenta con LEDs para que sea más fácil ver el polvo y la suciedad en espacios sin iluminación.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Rowenta X-Force Flex 9.80 hoy ✅ LO MEJOR El tubo Flex es muy práctico y ofrece una gran comodidad a la hora de aspirar ciertos lugares de la casa.

es muy práctico y ofrece una gran comodidad a la hora de aspirar ciertos lugares de la casa. Incluye cepillo multifunción con LEDs .

. Viene con varios acesorios. ❌ LO PEOR La autonomía de 1 hora y 20 minutos es en modo Eco, que no ofrece demasiada potencia. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador que sea cómodo de utilizar y que cuente con un buen cepillo multifunción. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un aspirador que destaque sobre todo por su batería.

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Imágenes | Rowenta

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