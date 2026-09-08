A precio mínimo y con dos juegos de regalo: este portátil gaming con 24 GB de RAM es ideal para jugar durante años

Muy probablemente, ya lo sabrás más que de sobra: el precio de la memoria RAM y del almacenamiento está por las nubes. Solo hay que bichear una tienda especializada como PcComponentes para ver cómo 16 GB de RAM DDR5 cuestan más de 300 euros. Eso hace que montar un PC desde cero (o actualizar uno) se haya vuelto caro, pero curiosamente estamos viendo justo lo contrario en equipos ya premontados que no paran de protagonizar ofertas jugosas.

¿Estás buscando un nuevo ordenador gaming? Si prefieres un portátil a un PC de sobremesa, este de HP te puede encajar muy bien: MediaMarkt lo tiene rebajado hasta los 999 euros.

Portátil gaming - HP OMEN Slim 16-an0009ns, 16" 2K, Intel® Core™ Ultra 7 255H, 24GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 5060, Sin sistema operativo , Negro PVP en MediaMarkt — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming para jugar durante años

Estamos ante el precio mínimo histórico de este portátil, modelo HP Omen Slim 16-an009ns. Su PVP es de 1.599 euros, lo que implica que el descuento aplicado por MediaMarkt es de 600 euros. Ahora hablaremos un poco de sus características, pero dos cosas a tener en cuenta: es elegible para un reembolso posterior de 50 euros y viene con dos juegos de regalo.

Este ordenador gaming de HP monta en su interior una RTX 5060, tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA. Esta es ideal para jugar a 1080p, aunque no podemos olvidar que es compatible con el DLSS, que permite aumentar el rendimiento de los videojuegos compatibles sin perder apenas calidad gráfica. La GPU va acompañada por un procesador Intel Core Ultra 7 255H.

A nivel de memoria, tiene 24 GB de RAM DDR5 y un SSD de 1 TB, una combinación que ayudará a que el equipo sea más longevo. Todo sin olvidar su pantalla, que tiene 16 pulgadas de diagonal, resolución 1.920 x 1.200 píxeles, 165 Hz y tratamiento antirreflejos, que nos puede venir genial si tenemos pensado jugar en una habitación muy luminosa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OMEN Slim 16-an0009ns ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que ha costado este portátil de HP, por lo que estamos ante un gran momento de compra.

Es lo más barato que ha costado este portátil de HP, por lo que estamos ante un gran momento de compra. Una configuración muy equilibrada: Su RTX 5060, unida a su procesador y configuración de memoria, hace que podamos tener un equipo para jugar durante años a 1080p. ❌ LO PEOR Sin sistema operativo: Viene sin Windows instalado, algo que tendrá que correr por nuestra cuenta.

Viene sin Windows instalado, algo que tendrá que correr por nuestra cuenta. Autonomía corta si le exigimos: Los portátiles gaming en general tienen una autonomía reducida cuando les exigimos al máximo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo portátil gaming a buen precio que puedas mover y te permita jugar a cualquier juego actual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más potente o buscas un equipo más ligero que puedas llevarte fuera de casa sin muchos problemas.

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Imágenes | Pawel Czerwinski en Unsplash, HP

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