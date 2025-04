A pesar de no haber tenido stock hace un tiempo, ya se puede conseguir el lector de discos para PS5 por menos de 80 euros

Si en su momento te decantaste por la PS5 Slim Digital por ahorrarte unos euros pero, con el paso del tiempo, te has dado cuenta que te gustan más los juegos físicos y que incluso quieres aprovechar algunos que tenías en casa, hay un accesorio que soluciona este problema. Se trata de la unidad de disco para consolas PS5 digitales (que incluso llegó a agotarse tras la presentación de la nueva PS5 Pro). Ahora, puedes conseguir dicho lector a buen precio, ya que está rebajado a 79,99 euros en Fnac.

Este lector sirve para todas las versiones de PS5 Digital (tanto la Slim como la Pro, que es el último lanzamiento de Sony). Si te has comprado esta consola y luego te has arrepentido por no contar con lector de discos, este es el gadget que necesitas.

Instalar el lector de discos es algo muy sencillo. Tan solo tienes que acoplarlo a la consola y al iniciar la consola, tendrás que introducir tus datos de PlayStation Network. Eso sí, debes tener en cuenta que, para poder emparejar el disco a tu PS5 Digital, necesitarás una conexión a Internet.

Además de para poder jugar a juegos físicos, este lector de Sony te servirá para poder ver películas en Blu-ray y DVD. El diseño de este accesorio de Sony es muy minimalista y sigue la línea de la propia consola y está disponible en blanco con acabado mate.

