A mitad de precio la powerbank de Xiaomi: es ultradelgada y funciona de forma inalámbrica o por cable

A la hora de viajar nunca me olvido de mi powerbank. Quizás no la vaya a necesitar, pero al menos sé que ahí tengo un dispositivo que me permitirá recargar el móvil en el caso de quedarme corto de batería. Pero es grande y pesa un kilo, por lo que no es la mejor para llevarla a cualquier sitio. En cambio, la Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank se puede llevar incluso en el bolsillo, y su precio no es muy alto: en Powerplanet cuesta 29,95 euros.

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Una powerbank que se puede llevar en el bolsillo del pantalón

La Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank es una powerbank o batería portátil cuyo precio recomendado en la tienda es de 59,99 euros, por lo que ahora mismo se encuentra a mitad de precio. Pero no solo destaca por ello, ya que hablamos de un modelo que tiene un formato bastante delgado (8,7 mm de grosor), lo que significa que podrás llevarlo en el bolsillo del pantalón o en una mochila pequeña.

La batería portátil de Xiaomi cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, aunque tal y como indica la propia tienda en su página web la capacidad nominal es de 3.000 mAh. No te dará para recargar el móvil completamente, pero sí para ser de ayuda en momentos puntuales en los que necesitemos un pequeño extra de batería.

Por supuesto, hablamos de una batería pequeña, pero también ligera con un peso de 122 gramos. E incluso de una batería muy funcional, ya que permite recargar dispositivos a través de carga inalámbrica, pero también mediante su puerto USB-C. Por último, cabe añadir que admite la carga simultánea con dos dispositivos y la potencia máxima de carga es de 22,5W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank hoy ✅ LO MEJOR S u formato : es una powerbank que destaca sobre todo por ser delgada y ligera.

: es una powerbank que destaca sobre todo por ser delgada y ligera. Sus opciones de carga: puedes recargar un dispositivo a través de carga inalámbrica o por su puerto USB-C. ❌ LO PEOR La capacidad nominal de carga : los 3.000 mAh te darán para cargar aproximadamente la mitad de la batería de tu móvil, dependiendo de cuál sea el modelo.

: los 3.000 mAh te darán para cargar aproximadamente la mitad de la batería de tu móvil, dependiendo de cuál sea el modelo. La potencia de cara: si bien es cierto que no es muy baja, sí que se queda por debajo de la que ofrecen otros competidores. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank para utilizar en momentos muy puntuales y que sea muy delgada y muy ligera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres recargar el móvil al completo o un ordenador portátil. En ese caso es necesario apostar por modelos más potentes, más grandes y de mayor peso.

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