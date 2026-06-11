32 GB de memoria RAM DDR5 y 1 TB de SSD: este portátil gaming con RTX 5060 tiene uno de sus precios más bajos

El precio de la memoria RAM y los SSD sigue disparado y la cosa no tiene pinta de que vaya a cambiar (al menos, a corto plazo). ¿En qué situación nos deja eso si queremos un ordenador para jugar? Si queremos montar uno por piezas, en una mala. Sin embargo, no tanto si buscamos algo premontado como un portátil. Hay ofertas interesantes ahora mismo, como la que protagoniza este portátil Asus: sale por 1.129 euros, uno de sus mejores precios hasta la fecha.

Un equipo para jugar que nos va a durar muchos años

Vayamos por partes. Estamos, como decimos, ante uno de sus mejores precios. Ha llegado a estar un poco más barato (concretamente, 1.099 euros), pero sigue siendo una gran oportunidad de compra si tenemos en cuenta que a principios de este mes de junio estaba rozando los 1.250 euros. A cambio, vamos a tener un equipo que, como veremos a continuación, nos va a acompañar un montón de años a buen nivel.

Como ya sabéis, el precio de la RAM y del almacenamiento en general está disparado. Eso mismo resalta este ASUS V16 V3607VM-RP010, puesto que es un portátil con 32 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB. Estos dos componentes son clave para asegurar la longevidad de este equipo, pero también su procesador Intel Core 7 240H.

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A todo lo anterior, hay que sumarle una RTX 5060. Esta tarjeta gráfica de NVIDIA nos va a permitir jugar a 1080p a cualquier juego actual con un buen rendimiento y DLSS 4.5. No podemos olvidar que, además, monta una pantalla de 16 pulgadas con 144 Hz de tasa de refresco.

⚡ EN RESUMEN: oferta del asus v16 ✅ LO MEJOR Va sobrado de memoria: Sus 32 GB de memoria RAM y su SSD de 1 TB nos aseguran tener un equipo muy longevo.

Sus 32 GB de memoria RAM y su SSD de 1 TB nos aseguran tener un equipo muy longevo. Potencia de sobra para jugar durante años: Su hardware, sumado al DLSS 4.5, nos va a permitir jugar a buen nivel ahora y durante mucho tiempo. ❌ LO PEOR Pesa casi 2 kilos: Como la mayoría de portátiles gaming, es un equipo pesado que, aunque te da la opción de llevarlo a todas partes, no es lo más cómodo del mundo.

Como la mayoría de portátiles gaming, es un equipo pesado que, aunque te da la opción de llevarlo a todas partes, no es lo más cómodo del mundo. Viene sin sistema operativo: Es un equipo que no trae Windows 11 instalado de serie, por lo que te tocará adquirirlo e instalarlo tu mismo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming para jugar durante un buen montón de años y quieres algo con un precio ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo con mejores prestaciones o quieres algo que sea encender y jugar que venga con sistema operativo instalado.

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