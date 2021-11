27 dispositivos de domótica muy rebajados este Black Friday para convertir tu casa en un hogar inteligente

Los productos de domótica y hogar son grandes estrellas del Black Friday. Con motivo de esta fecha tan señalada, hemos recopilado una serie de dispositivos rebajados interesantes para domotizar nuestro hogar y hacerlo un poquito más inteligente. Sin más dilación, vamos a ello.

Termostato inteligente Tadoº

El termostato inteligente Tadoº nos permite controlar la calefacción desde cualquier lado. Es compatible con casi todos los sistemas de calefacción y, básicamente, sustituye a los termostatos convencionales. También informa de la calidad del aire de casa y nos envía notificaciones cuando ponemos la calefacción y hay una ventana abierta, por ejemplo. Se puede conectar a Alexa, Siri y Google Assistant y está rebajado a 109,90 euros.

Radiador eléctrico con WiFi de Gridinlux

Hablando de calefacción, ¿qué mejor que un radiador eléctrico conectado? Eso es lo que nos propone este modelo de Gridinlux. Tiene 2.000 vatios de potencia, se conecta a Google Assistant y Alexa y se puede programar para que tengamos la habitación siempre a la misma temperatura. Normalmente vale 137,97 euros, pero está rebajado a 107,97 euros.

Gridinlux | Radiador Eléctrico Silencioso Programable | Control Móvil App y WIFI | 2 Potencias | Bajo Consumo | Apto para Baños | Homely WiFi Warm Black 2000W | Resistencia IP24 Hoy en Amazon por 107,97€

Mamibot W120-T

¿Pensabas que los robots aspiradores solo funcionaban en el suelo? Pues no. El Mamibot W120-T se pega a las ventanas y las limpia, ideal si en nuestra casa hay grandes cristaleras o para la mampara del baño. Se puede controlar mediante una aplicación para el móvil o mediante un mando. Su precio es de 160,65 euros.

Mamibot Aspirador Robot de Limpieza de Ventanas W120-T para Ventanas de Azulejos de Vidrio con aplicación iGlass y Control Remoto (Negro) Hoy en Amazon por 160,65€

Freidora de aire Cosori Smart

Si quieres dar el salto a las freidoras de aire, pero no quieres dejar pasar la ocasión de tenerla conectada al móvil la Cosori Smart es un modelo a tener en cuenta. Tiene una capacidad de 5,5 litros y se puede controlar de forma remota con el móvil. Por ejemplo, se puede planificar, ajustar y controlar el progreso de las comidas directamente desde el móvil. Está rebajada a 119,99 euros.

COSORI Smart - Freidora de aire caliente con WiFi (5,5 L, XXL, con control por aplicación, pantalla táctil LED, 11 programas, precalentamiento y mantenimiento en caliente, modo batido Hoy en Amazon por 119,99€

Cafetera Nespresso Vertuo Next XN910B

Si eres amante del café y quieres una cafetera de cápsulas más potente, he aquí la Vertuo Next de Nespresso. Admite tres tamaños de cápsulas, cinco bebidas (café largo, espresso doble, espresso, café estándar y taza térmica) y se conecta al WiFi o la Bluetooth para actualizarse. Está rebajada a 69 euros.

Cepillo de dientes Philips HX9914/57

¿Quién nos iba a decir hace no tantos años que hasta el cepillo de dientes lo íbamos a poder conectar al móvil? Eso es precisamente lo que nos permite este modelo de Philips, un cepillo de dientes conectado que, además de tener más eficacia y avisarnos cuando nos estemos cepillando con demasiada fuerza, lo podemos conectar al móvil para conocer nuestro progreso y recibir orientación. Normalmente cuesta 329,99 euros, pero está rebajado a 179,99 euros.

Philips HX9914/57 Cepillo de dientes eléctrico Sonicare DiamondClean 9000 Series - Juego de 2 cepillos de dientes eléctricos conectados, color negro y blanco Hoy en Amazon por 179,99€

Cepillo de dientes Oral-B iO 9N

Otro modelo interesante es el Oral-B iO 9N. Este cepillo de dientes tiene seguimiento de los dientes en 3D mediante inteligente artificial, de forma que nos guía para que la limpieza sea lo más completa posible. Si lo conectamos al móvil podremos ver nuestro progreso y qué tal ha sido la limpieza. Está rebajado a 199,99 euros.

Oral-B iO 9N Cepillo de Dientes Eléctrico con Mango Recargable, Tecnología Magnética de Braun, 1 Cabezal de Recambio, Pantalla a Color, Cargador y Estuche de Viaje Premium - Blanco PVP en Worten 195,99€ Hoy en Amazon por 199,99€

Afeitadora Philips Saver Series 7000

También podemos conectar al móvil la afeitadora. Uno de los modelos más interesantes es la Philips Series 7000. No solo sirve para afeitarse en seco y húmedo, sino que tiene un sistema de detección de pelo que adapta la potencia y los movimientos según nuestra barba. La podemos conectar al móvil para ver si nos estamos afeitando bien y para descubrir nuevos estilos. Su precio es de 159,99 euros, pero está rebajada a 125,99 euros.

Philips Shaver Series 7000 Wet & Dry S7788/55 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo para hombres PVP en MediaMarkt 99,00€ Hoy en Amazon por 125,99€

Báscula conectada de Renpho

Si queremos llevar un control de nuestro peso, nuestro índice de masa corporal y demás métricas relacionadas con la composición de nuestro peso, un producto a tener en cuenta es la báscula de baño conectada de Renpho. No solo monitoriza todas estas métricas, sino que se puede conectar por Bluetooth al móvil para sincronizar los datos con Apple Salud, Google Fit y Samsung Health. Está rebajada a 23,99 euros.

Bascula de Baño Digital Grasa Corporal, RENPHO Balanza Bluetooth Inteligente con App, Bascula Electrónica Analógica Monitores con Análisis Corporal, 13 Mediciónes de Peso IMC Visceral e Muscular Hoy en Amazon por 23,99€

Taurus Mycook Touch Unlimited

¿Qué más cosas podemos conectar en nuestra casa? El robot de cocina, por supuesto. Un modelo muy bien valorado es el Taurus Mycook Touch Unlimited Edition. Su precio suele ser de 899 euros, pero está rebajado a 499 euros. No solo hace la comida (más de mil recetas), sino que se puede conectar a la red WiFi para que enviemos recetas, creemos la lista de la compra o recibamos una notificación cuando la comida esté lista.

Taurus Mycook Touch Unlimited Edition - Robot de Cocina, wifi, 1600W, 2L, 140 grados, multifunción, app mycook miles de recetas, conectable con tu smartphone, Vaporera 2 niveles Hoy en Amazon por 499,00€ PVP en MediaMarkt 579,00€

Cecotec Mambo 10090

Más económico es el Cecotec Mambo 10090. Es un robot de cocina multifunción que tiene app para móvil y WiFi. De esa forma, podemos navegar entre las 200 recetas, gestionar el cocinado desde el móvil, seguir la receta paso a paso y recibir notificaciones cuando la comida esté lista o cuando tengamos que proceder al siguiente paso. Está rebajada a 299 euros.

Amazon Fire TV Cube

Si estás cansado de los típicos altavoces inteligentes y quieres tener Alexa en casa, uno de los productos más interesantes es el Amazon Fire TV Cube. Se trata de un reproductor en streaming en 4K, compatible con Dolby Vision, HDR y HDR10+, Dolby Atmos y control por voz. Por supuesto, también sirve para darle órdenes a Alexa y controlar la domótica de casa. Normalmente cuesta 119,99 euros, pero tiene un descuento de 40 euros, por lo que se queda en 79,99 euros.

Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K Hoy en Amazon por 79,99€

Google Nest Hub

Si en lugar de Alexa prefieres a Google Assistant, el asistente virtual de Google, puedes hacerte con el Google Nest Hub. Es una pantalla inteligente y, además de actuar como sistema de entretenimiento y sonido, puedes usarlo para controlar la domótica del hogar. Funciona muy bien, tiene un diseño realmente bueno y está rebajado a 69 euros.

Philips Hue Pack de dos bombillas y puente

El siguiente paso es la iluminación de casa y ahí hay una compañía que no podemos olvidar: Philips y su gama Philips Hue. Su solución de iluminación conectada es de las mejores y el Black Friday es un buen momento para iniciarse. Las bombillas de Philips usan el protocolo Zigbee y, por lo tanto, requieren de un puente para funcionar. El pack de dos bombillas E27 multicolor y puente está rebajado a 92,99 euros, nada mal.

Philips Hue Pack de 2 Bombillas Inteligentes LED E27, con Bluetooth, Puente e Interruptor, Luz Blanca y Color, Compatible con Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 92,99€

Si necesitamos más bombillas de Philips, también podemos conseguirlas. El pack de dos bombillas E27 multicolor está rebajado a 75,97 euros, por lo que si ya tenemos el puente y solo queremos ampliar la red de luminarias, ahor es un buen momento para hacerlo.

Philips Hue Pack de 2 Bombillas Inteligentes LED E27, con Bluetooth, Luz Blanca y Color, Compatible con Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 75,97€

Bombillas TP-Link Tapo

Hay otras opciones más económicas, como las TP-Link Tapo. Estas funcionan con WiFi, por lo que no necesitan puente alguno. Son compatibles con Google Assistant y Alexa y el pack de dos está rebajado a 19,90 euros. Son opciones muy asequibles, pero igualmente funcionales.

TP-Link Tapo- Bombilla LED Inteligente, Bombilla WiFi, Multicolor, Regulable, E27, 8.7W 806lm, Compatible Alexa, Echo y Google Home, Tapo L530E(2-pack) Hoy en Amazon por 19,90€

Enchufes inteligentes de TP-Link

Hay dispositivos que no vamos a poder conectar a la red de domótica, pero eso no significa que no los podamos controlar de forma remota con algo tan sencillo como un enchufe inteligente. De nuevo, una opción interesante es la de TP-Link Tapo y sus enchufes P100. Estos permiten apagar y encender dispositivos, poner temporizadores y hasta programarlos. El pack de cuatro está 33,99 euros. Si solo quieres uno, lo tienes por 9,89 euros y si quieres dos, a 17,99 euros.

TP-Link Tapo P100 (4-pack) - WiFi Enchufe Inteligente Mini tamaño para Controlar su Dispositivo Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Compatible con Amazon Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 33,99€

Cámara Blink Mini

Las cámaras de seguridad también son interesantes. Estas nos permiten acceder a la imagen en directo de nuestro hogar de forma remota. Una de las marcas más conocidas es Blink y tiene varias opciones. La más sencilla es la Blink Mini, que es para interiores, tiene resolución FullHD, detección de movimiento y compatibilidad con Alexa. La tienes a 22,99 euros y el pack de dos a 45,98 euros.

Blink Mini, cámara de seguridad inteligente, compacta, para interiores, con enchufe, resolución de vídeo HD 1080p, detección de movimiento y compatible con Alexa – 1 Cámara Hoy en Amazon por 22,99€

Google Nest Cam

Si buscas la solución de Google, he aquí la Google Nest Cam. Esta cámara también está pensada para interiores. Tiene una vista de 130º y resolución FullHD. Entre sus funciones destacan el envío de alertas, la opción para hablar y escuchar a través de la cámara y la visión nocturna. Está rebajada a 64,99 euros.

Cámara Blink Outdoor

Si además del interior de casa te preocupa el exterior, también hay soluciones. Una de las más conocidas es Blink Outdoor. Esta funciona con pilas (dos años de autonomía, según la marca), es resistente al agua y al sol, envía notificaciones de detección de movimiento y es compatible con Alexa. Una cuesta 54,99 euros, dos valen 94,99 euros y cuatro se quedan en 159,99 euros.

Blink Outdoor | Cámara de seguridad HD inalámbrica y resistente a la intemperie, con 2 años de autonomía, detección de movimiento | 1 cámara Hoy en Amazon por 54,99€

Ring Video Doorbell

Otro dispositivo que podemos integrar en nuestro hogar inteligente es el porterillo. Hay dispositivos con cámara e incluso detección de movimiento y uno de los más populares es el Ring Video Doorbell. Es un videotimbre cableado (eso es importante) con cámara FullHD y opción de enviar notificaciones cuando alguien llama o se activan los sensores de movimiento. Lo tienes a 39 euros.

Ring Video Doorbell Wired de Amazon: vídeo HD, detección de movimiento avanzada e instalación mediante cableado | Prueba gratuita de 30 días del plan Ring Protect Hoy en Amazon por 39,00€

Videotimbre de Winees

Otro modelo interesantes es el de Winees. Este tiene cámara FullHD y visión nocturna, 140º de campo de visión, detección de movimiento, resistencia iP65 y es compatible con Amazon Alexa. Además, permite almacenar el vídeo en la nube o en una microSD de 128 GB. Su precio rebajado es de 47,43 euros.

Timbre con Vídeo Inteligente, Timbre Con Cámara Inalámbrico Exterior Con 1080p, Detección De Movimiento, Visión Nocturna Compatible Con Alexa, Fácil Instalación, 2,4 Ghz Hoy en Amazon por 59,29€

Sensor de calidad de aire de Netatmo

Nos vamos de nuevo al interior de casa, esta vez para hablar de la calidad del aire. Si queremos llevar un control de la calidad del aire del hogar, el nivel de CO2, la temperatura y la humedad, un dispositivo interesante es el Netatmo NHC-EC. Es compacto, con un diseño atractivo y está conectado a los asistentes virtuales. Su precio es de 94,99 euros.

Netatmo NHC-EC - Control de calidad de ambiente de tu hogar, aire interior, temperatura, humedad, sonido y CO2, Dorado Rosado, 4.5 x 4.5 x 15.5 cm Hoy en Amazon por 70,00€ PVP en Leroy Merlin 70,00€

Purificador de aire Proscenic

Cuando el sensor de calidad del aire nos diga que la calidad es baja, una forma inteligente de ponerle solución es con un purificador de aire. El Proscenic A8 lo hace mediante un filtro HEPA H13 (99,97% de partículas) y carbón activado. Su área máxima es de 55 metros cuadrados y es compatible con Alexa, por lo que se puede controlar de forma remota o funcionar mediante tareas programadas. Lo tienes a 70 euros.

proscenic A8 Purificador de Aire, Purificador de Aire con Filtro HEPA H13 y Carbón Activado, Compatible con App y Alexa, Hasta 55 m² y CADR de 220m³/h, 24dB Modo de Sueño, Efecto de Filtro 99,97% Hoy en Amazon por 70,00€ PVP en FNAC 85,99€

Purificador de aire Xiaomi

Otro modelo interesante es el Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Este tiene tres capas: la primera elimina partículas grandes como el pelo y el polvo, la segunda elimina partículas pequeñas del tamaño de micron y la tercera, de carbón activado, absorbe sustancias nocivas. Su precio es de 120,45 euros y sí, también funciona con Alexa.

Xiaomi AC-M6-SC Air Purifier 3H UE, 33~64 dB, 38W, Blanco Hoy en Amazon por 120,45€

iRobot Roomba 981

Si queremos que nuestra casa también se "limpie sola", la mejor opción es u robot aspirador. Uno de los más populares es el Roomba 981 de iRobot. No solo se puede conectar a Google Assistant o Alexa, sino que tiene dos cepillos de goma para atrapar más suciedad, tecnología Dirt Detect, navegación inteligente y limpieza en tres fases. Una ganga que está rebajada a 379 euros, ni tan mal.

Robot aspirador Wi-Fi iRobot Roomba 981 - 2 cepillos goma multisuperficie - Mascotas - Recarga y reanuda - Sugerencias personalizadas - Compatible asistente voz y Coordinación Imprint - Más potencia Hoy en Amazon por 379,00€

Roborock S7

Otro robot aspirador que funciona muy bien y que se puede conectar a Google Assistant y Alexa es el Roborock S7. Tiene una potencia de 2.500 mAh, detecta alfombras e incluso es capaz de pasar la mopa. Su batería es de 5.200 mAh (unas tres horas de autonomía, más o menos) y su rendimiento es muy bueno. Normalmente cuesta 650 euros, pero está rebajado a 499 euros.

Cecotec Conga 3890 Vital

Si tu presupuesto es algo más reducido y buscas opciones más económicas, una opción a contemplar es la Conga 3890 Vital de Cecotec. Es compatible con Alexa, barre, friega, pasa la mopa y friega, tiene navegación inteligente y un cepillo Jalisco más efectivo. Está rebajada a 199 euros.

Cecotec Robot Aspirador y Fregasuelos Conga 3890 Vital. Láser, Potencia Succión 2300 Pa, Gestión de estancias con RoomPlan, Mapa interactivo, Control APP, Asistente Virtual, 10 Modos Hoy en Amazon por 199,00€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2021.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.