Menos de 100 euros por cada TB: así es la oferta de este SSD Lexar de gran capacidad que sorprende en plena crisis del sector

Mientras que hasta hace no mucho el SSD era uno de los componentes más económicos que podíamos comprar para nuestro PC de sobremesa o portátil, desde finales del pasado año y durante todo lo que llevamos de 2026 la situación ha dado un giro de ciento ochenta grados: la alta demanda de estas unidades para servidores de IA ha encarecido enormemente los precios para el mercado doméstico. Eso, en el caso de encontrar stock, porque además no suele haber demasiadas opciones disponibles entre las que escoger.

Lexar EQ790 SSD 4TB Hoy en Amazon — 379,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esto es algo que habremos notado si justo nos hemos puesto manos a la obra y hemos pretendido renovar nuestro hardware en los últimos meses: en el mejor de los casos, tendremos que pagar más por lo mismo. Sin embargo, puntualmente encontramos unas ofertas que sorprenden por ese contexto actual del mercado de SSD que comentamos. Y esta, protagonizada por un Lexar de 4 TB rebajado a 379,98 euros, es un buen ejemplo de ello.

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Un SSD NVMe rápido y, sobre todo, muy espacioso para no actualizar más durante años

Durante la pasada semana, Amazon celebró su Prime Day a modo de Black Friday veraniego. El cual pudimos aprovechar, entre otras cosas, para comprar algún SSD a buen precio teniendo en cuenta las cifras que llevamos viendo meses. Pero es ahora, una vez finalizada la campaña, cuando encontramos un chollo no demasiado habitual en los tiempos que corren: este Lexar, que baja no a su mínimo histórico, pero sí tiene aplicada una oferta flash difícil de dejar escapar si el bolsillo lo permite.

Hablamos del Lexar EQ790 en su versión de 4 TB con disipador de calor pasivo incorporado. Un M.2 NVMe 2280 PCIe Gen4 que alcanza una velocidad de 7.000 MB/s y que resulta ideal para toda clase de equipos de sobremesa o portátiles que cuenten con, al menos, un puerto M.2 libre en sus placas base. Un SSD que, en este caso, y a su precio actual, tiene un (genial) coste de 94,99 euros por cada TB. Nada mal, teniendo en cuenta el mercado actual, donde los modelos con 1 TB superan los 100 euros sobradamente.

⚡ EN RESUMEN: oferta Lexar EQ790 4TB ✅ LO MEJOR Menos de 100 euros por cada TB con esta oferta: una de las mejores opciones de compra ahora mismo

con esta oferta: una de las mejores opciones de compra ahora mismo Muy, muy espacioso, con 4 TB con los que olvidarse de actualizar en mucho tiempo ❌ LO PEOR Su precio, algo elevado aunque tenga aplicada una rebaja muy interesante 💡 CÓMPRALO SI... necesitas mucha capacidad y no puedes esperar a que el mercado se estabilice ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En ese caso, mejor aguantar el chaparrón de precios por las nubes un poco más

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Imágenes | Lexar

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