Lidl tiene el robot perfecto para dejar el suelo limpio sin gastar mucho: solo hoy puedes llevártelo por menos de 96 euros

Encontrar un robot aspirador que barra, aspire y pase la mopa por debajo de la barrera de los 100 euros suele ser una tarea complicada, a menos que recurras a marcas completamente desconocidas. Sin embargo, Lidl quiere ponerte fácil la limpieza de tu hogar con esta oferta del día que resulta prácticamente casi irrechazable.

Ahora puedes llevarte este robot aspirador y friegasuelos Silvercrest rebajado, por 95,99 euros (mañana volverá a su precio original de 119,99 euros). Se trata de una opción de entrada muy económica diseñada para quienes buscan automatizar la limpieza diaria del hogar sin realizar un gran desembolso.

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A este precio, puede que cuando te decidas, este robot aspirador de Lidl ya no esté disponible. Si no llegas a tiempo a conseguir este chollo, puedes llevarte a precio similar este Conga M20 de Cecotec, que está disponible por 99,99 euros y cuenta con navegación giroscópica y cepillo multifunción.

Un robot aspirador que podrás controlar desde el mando a distancia

A pesar de su precio tan económico, este modelo de Silvercrest es un dispositivo híbrido. Cuenta con un depósito de polvo clásico y un tanque de agua independiente para humedecer su mopa trasera, lo que le permite aspirar y fregar el suelo de una sola pasada.

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Su funcionamiento se ha simplificado al máximo para que cualquier persona pueda usarlo sin pelearse con configuraciones complejas. Aunque no cuenta con una app móvil avanzada para mapear habitaciones en 3D, incluye un mando a distancia muy intuitivo desde el que puedes programar las horas de limpieza (para que trabaje cuando no estás en casa), dirigirlo manualmente o alternar entre sus seis modos de limpieza.

Uno de los mayores miedos que te puede surgir al comprar un robot aspirador tan barato es que se golpee bruscamente contra los muebles o se caiga por las escaleras. Silvercrest ha solucionado esto integrando 11 sensores antigolpe sensitivos y tres sensores anticaída. Así, el robot frena suavemente antes de chocar con obstáculos grandes y detecta los desniveles mecánicamente para dar la vuelta de forma segura.

En cuanto a su autonomía, está equipado con una batería de iones de litio que ofrece hasta 100 minutos de funcionamiento continuo en su modo Auto, tiempo más que suficiente para limpiar por completo un piso mediano o un apartamento de una sola pasada. Además, cuando la batería está baja, el propio robot busca de forma autónoma su base de carga para recargarse.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot aspirador y friegasuelos silvercrest de lidl hoy ✅ LO MEJOR Precio imbatible: es su mayor argumento de compra. Por menos de 100 euros tienes un dispositivo de una marca de confianza (Lidl) que barre, aspira y pasa la mopa.

es su mayor argumento de compra. Por menos de 100 euros tienes un dispositivo de una marca de confianza (Lidl) que barre, aspira y pasa la mopa. Manejo muy sencillo: al no depender obligatoriamente de una app móvil ni de configurar redes Wi-Fi de 2.4 GHz, cualquier persona (incluyendo mayores o gente poco tecnológica) puede usarlo desde el primer minuto con el mando a distancia. ❌ LO PEOR Navegación por choque (sin mapa)... No tiene láser ni cámaras. Se mueve de forma aleatoria y cambia de dirección cuando choca con un obstáculo. Esto significa que puede pasar tres veces por el mismo sitio y dejarse otra habitación sin tocar si la casa es grande.

No tiene láser ni cámaras. Se mueve de forma aleatoria y cambia de dirección cuando choca con un obstáculo. Esto significa que puede pasar tres veces por el mismo sitio y dejarse otra habitación sin tocar si la casa es grande. Fregado muy básico... No frota el suelo ni dosifica el agua de forma electrónica; simplemente arrastra una mopa que se va humedeciendo por goteo. Sirve para quitar el polvo fino, pero no esperes que elimine manchas resecas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres probar la comodidad de tener un robot aspirador pero no puedes o no quieres gastarte los 200 o 300 euros que cuesta uno de gama media. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un piso de más de 80-90 metros cuadrados con muchos pasillos y habitaciones, el robot se acabará perdiendo o tardará horas en cubrir toda la superficie.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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