La técnica que los expertos usan para hablar con la IA: qué es el 'meta prompting' y cómo aplicarlo

ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y otras inteligencias artificiales (IA) nos permiten interactuar con ellas utilizando el lenguaje natural. Y es fantástico. Hace una década esta posibilidad nos sumía de lleno en el terreno de la ciencia ficción, pero hoy, afortunadamente, cualquier persona puede usar estas IA. Y no hace falta que sepa nada ni de IA ni de tecnología.

No cabe duda de que la posibilidad de formular preguntas y realizar peticiones en nuestro propio lenguaje es una ventaja enorme, pero es importante que tengamos en cuenta que la calidad de la respuesta que nos va a entregar una IA depende en gran medida de la calidad de nuestra petición. Del prompt que utilicemos. Porque un prompt es, precisamente, una instrucción o petición que damos a una IA.

Un prompt elaborado y minucioso delimita el contexto que debe tener en cuenta la IA, qué rol debe adoptar el modelo, qué formato de respuesta necesitamos y qué objetivo perseguimos. El problema es que preparar una petición tan detallada no siempre es sencillo. Y, además, puede ser un poco farragoso. Afortunadamente este problema tiene solución: el meta prompting. Y puede ayudarnos a sacar mucho más partido a cualquier IA de una manera muy sencilla.

El truco del "prompt sobre el prompt"

La palabra meta viene del griego y significa "más allá" o "sobre". El meta prompting es, literalmente, pensar sobre el prompt antes de escribirlo. Si decimos a una IA "explícame la relatividad especial", obtendremos una respuesta genérica. Correcta, pero genérica. Y es que la IA no sabe a quién está dirigida la respuesta, en qué contexto la vamos a usar, ni qué nivel de detalle necesitamos. El problema no está en la IA; reside en la instrucción que le hemos entregado.

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Sin embargo, si le decimos lo siguiente:

"Eres un profesor de física para estudiantes de bachillerato. Explícame la relatividad especial usando solo analogías cotidianas, sin fórmulas matemáticas. Quiero que al terminar de leerlo los estudiantes entiendan intuitivamente por qué el tiempo pasa más despacio a velocidades muy altas. Máximo 300 palabras"

Los modelos de lenguaje son unas herramientas extremadamente sensibles al contexto

obtendremos una respuesta mucho más detallada y útil. De más calidad. No obstante, y aquí llega lo realmente interesante, la forma de llevar a la práctica el meta prompting que os proponemos consiste en pedir a la IA que nos ayude a generar el prompt que le vamos a entregar.

Los modelos de lenguaje son unas herramientas extremadamente sensibles al contexto. Por este motivo la misma pregunta formulada de dos maneras distintas puede producir respuestas radicalmente diferentes. El meta prompting aprovecha, precisamente, esta sensibilidad de una forma consciente.

Una manera muy sencilla de llevar esta idea a la práctica consiste en añadir la frase "Antes de responder, reescribe este prompt para que sea más preciso y efectivo. Luego responde usando esa versión mejorada" justo a continuación de nuestra petición inicial. Si, por ejemplo, decimos a ChatGPT:

"Explícame la relatividad especial. Antes de responder, reescribe este prompt para que sea más preciso y efectivo. Luego responde usando esa versión mejorada"

Elaborará el siguiente prompt:

"Explícame la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein como si fuera una clase universitaria introductoria de física. Comienza con el contexto histórico que llevó a su formulación, expón claramente sus dos postulados fundamentales, desarrolla sus principales consecuencias (dilatación temporal, contracción de la longitud, relatividad de la simultaneidad y equivalencia masa-energía), utiliza ejemplos intuitivos y experimentos mentales, incluye las ecuaciones esenciales y explica qué evidencias experimentales la han confirmado. Termina con un resumen de las ideas clave y de su impacto en la física moderna".

Es evidente que esta segunda opción define mucho mejor el contexto que nuestra petición inicial. Y propicia que la IA nos entregue una respuesta de más calidad. Si hacemos este mismo experimento con Claude obtendremos el siguiente prompt avanzado:

"Explícame la teoría de la relatividad especial de Einstein: sus postulados fundamentales, las consecuencias físicas más importantes (dilatación temporal, contracción de longitud, equivalencia masa-energía) y por qué supuso una ruptura con la física clásica. Usa analogías concretas y un nivel técnico intermedio".

De nuevo obtendremos una respuesta mucho más satisfactoria. El meta prompting no convierte a la IA en algo que no es. No le da capacidades que no tiene. Lo que hace es eliminar la ambigüedad entre lo que queremos y lo que el modelo interpreta. Cuanto más claros seamos a la hora de delimitar el contexto, nuestro objetivo y el formato que esperamos, menos tendrá la IA que improvisar y mejor será el resultado que va a entregarnos.

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