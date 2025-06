Hay gente resucitando a sus muertos con IA: la cuestión ahora es si los difuntos estarían de acuerdo

La posibilidad de “resucitar” digitalmente a los muertos es algo que ya hemos visto , pero con las herramientas de inteligencia artificial la cosa va más allá de un simple deepfake. Imagina poder mantener una conversación con un ser querido que falleció cada vez que quieras. Bueno, con su versión virtual. Suena a episodio de Black Mirror, pero la tendencia está creciendo. Esto abre nuevas puertas para el duelo y la memoria, pero también plantea interrogantes legales y éticos sobre el control y el consentimiento en torno a la identidad digital después de la muerte.

La tecnología del duelo. La ‘grief tech ’ usa la tecnología para ayudar a las personas a sobrellevar la pérdida de un ser querido. ¿Cómo? Creando versiones digitales con las que puedan interactuar. Es una tendencia en auge . En China, los deepfakes de seres queridos son cada vez más populares. La irrupción de herramientas de inteligencia artificial cada vez más avanzadas permite que el resultado sea más realista.

Hay empresas haciendo negocio con esto, como Hereafter AI o Seance AI que basándose en conversaciones y recuerdos grabados, crean un chatbot con el que poder mantener una conversación. Otras lo llevan más allá y crean un video-avatar interactivo. Es el caso de Re;memory , You, Only Virtual o StoryFile . Esta última ha ayudado a la familia Listro, protagonistas de este reportaje del NYT , a crear un avatar de su padre que padece un cáncer terminal. También se han usado estos fantasmas virtuales para otros propósitos, como este creado a partir de un joven asesinado para causar un mayor impacto en el jurado.

Por qué pasa esto. Guardar recuerdos de nuestros seres queridos cuando fallecen es algo que los humanos hemos hecho desde hace milenios . Objetos, fotografías, vídeos o un avatar con IA, todos responden a la necesidad de recordar el vínculo que teníamos con esa persona. Sin embargo, no es lo mismo mirar una foto que mantener conversaciones con una réplica digital de un ser querido muerto y plantea dudas de sus consecuencias, tanto a nivel psicólogico como ético.

El duelo en la era de la IA. Este tipo de chatbots o avatares digitales puedan ser reconfortantes en momentos puntuales, surgen preguntas sobre su efecto en la salud mental a largo plazo. La pérdida de un ser querido es un proceso muy doloroso y, si se complica, puede dar lugar a síntomas debilitantes . En declaraciones a Euronews , la Dra. Kirsten Smith, investigadora clínica de la Universidad de Oxford, afirmó: "Existe evidencia de múltiples estudios que indica que la búsqueda de proximidad (comportamientos destinados a restablecer la cercanía con la persona fallecida) está relacionada con peores resultados en materia de salud mental".

Algunos de estos servicios de ‘grief tech’ como Seance AI ya tienen en cuenta esto y se presentan como una herramienta temporal para ayudar a procesar la pérdida. En su caso ofrecen un modelo de pago por cada sesión con el chatbot y además su tiempo de uso es limitado.

Qué dice la ley. ¿Quién decide a quién se puede resucitar con una IA? Lo cierto es que no existe una legislación que impida crear uno de estos 'avatares póstumos'. Las obras creadas por una persona están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, pero no su voz, fotos o vídeos. El Reglamento General de Protección de Datos vigente en la Unión Europea no se aplica directamente a las personas fallecidas y, en el caso del llamado Testamento Digital, se centra en perfiles de usuario en redes sociales y cuentas de distintos servicios

Que no me resuciten con IA. En Ars Technica hablaban sobre este tema y planteaban la pregunta: ¿puedes poner en el testamento que no te “resuciten” con IA? Desconocemos si alguien lo ha hecho, pero puede que no sirva de mucho sin una legislación clara. Si alguien crea un ‘fantasma digital’ de un fallecido sin permiso, los familiares podrían solicitar que se elimine, el problema es que sean los propios familiares quienes lo soliciten (que sería lo más lógico).

