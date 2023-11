Elon Musk, Andalucía Directo y la crisis de OpenAI tienen una inesperada cosa en común: El Risitas

El sainete del despido de Sam Altman, OpenAI y Microsoft está haciendo correr ríos de tinta (electrónica) por ser la “no compra” de Microsoft más exitosa de la historia que, con su jugada maestra, se ha hecho con todo lo necesario para tomar el relevo a OpenAI y liderar la carrera de la inteligencia artificial generativa en los próximos años.

Ante este vodevil empresarial, Elon Musk no ha perdido la oportunidad de hacer lo que más le gusta: ejercer de troll mayor de X y meterse en todos los charcos que ha podido y, de paso, meter el dedo en la llaga con OpenAI.

Pese a todo, el millonario ha estado bastante ocupado publicando mensajes en su perfil de X: desde demandas por difamación a quien le acusaba de discurso antisemita y publicar publicidad de grandes tecnológicas en perfiles neonazis, a disfrutar como un espectador más la caída en desgracia de OpenAI. La forma en la que entró al trapo contra OpenAI no ha pasado inadvertida en España.

El millonario cuyo objetivo es llevar a la humanidad a Marte, eliminar los vehículos de combustión, revolucionar la energía solar y conectar el cerebro de las personas a ordenadores para mejorar sus capacidades, sorprendía ayer con un mensaje en su perfil de X en el que aparecía el popular cómico español Juan Joya Borja, más conocido como El Risitas.

Eso sí, Elon Musk, tirando de sátira y mucha ironía añadió los subtítulos adecuados para ridiculizar el papel que estaba teniendo la junta directiva de OpenAI entregando en bandeja a su CEO, a los principales responsables de desarrollo y a gran parte de su plantilla gratis a Microsoft.

Las tensiones entre Elon Musk y OpenAI vienen casi desde la fundación de la empresa. En 2015, Elon Musk buscaba desarrollos de inteligencia artificial que le ayudaran a mejorar la conducción autónoma de Tesla, por lo que prometió invertir 1.000 millones de dólares en OpenAI.

En los primeros años OpenAI no obtuvo los resultados a la velocidad que Musk esperaba, por lo que propuso a Altman hacerse con el control de la compañía, algo a lo que Altman se negó rotundamente y provocó la salida de Elon Musk y sus inversiones. Años más tarde, OpenAI conseguía cambiar el rumbo de la tecnología, pero Elon Musk no estaba subido a ese tren. Esa es una herida que no ha cicatrizado.

Si divertido es el vídeo, incluso con los subtítulos añadidos por Elon Musk, no menos sorprendente ha sido la respuesta que ha enviado el programa Andalucía Directo, programa del canal autonómico que emitió gran parte de las intervenciones de El Risitas, solicitando el pago de los derechos y saludando al milmillonario con un "¡Hola Elondo!" Y despidiéndose con un “pay now”.

El vídeo es un fragmento de uno de los delirantes monólogos que compartía en el programa de Jesús Quintero, que encumbraron a Juan Joya como uno de los iconos populares en los 2000. Su risa contagiosa y persistente, su dentadura intermitente y su “Cuñaaao” se ganó la simpatía de los espectadores y, ahora, también la de Elon Musk.

El Risitas, entre el meme y la extrema derecha

Las divertidas anécdotas e historias que, entre carcajadas, compartía El Risitas en televisión, se convirtieron en meme internacional cuando el cómico sevillano se transformó en la parodia de un ingeniero de Apple que presentaba las especificaciones de los MacBook que había presentado la compañía.

Entre carcajadas, los subtítulos indicaban que el nuevo portátil no tenía puertos USB y costaba 1.299 dólares.

Ese vídeo se hizo viral en Estados Unidos y posteriormente se ha utilizado como marco para otras parodias como las disputas entre Marvel y Sony.

En un giro inesperado, El Risitas se metió de lleno en la campaña electoral francesa de 2017, pero no como candidato, lo cual habría sido una excelente noticia para el país galo.

Los simpatizantes más jóvenes del Frente Nacional liderado por la ultraderechista Marine Le Pen utilizaron la imagen de Juan Joya en todo tipo de memes, iconos y pegatinas apropiándose de su imagen para captar simpatías, encumbrándolo como un símbolo para sus militantes que no dudaban en usar su imagen y sus vídeos subtitulados para atacar a sus rivales políticos.

Juan Joya Borja murió en abril de 2021, pero sus vídeos dejan testimonio de que El Risitas sigue vivo como icono vivo. Citando al tuitero Norcoreano en una respuesta al mensaje de Elon Musk: “el hombre más trascendente e influyente de nuestro siglo y por otro lado, Elon Musk compartiendo un vídeo suyo”.

