Elon Musk demuestra la ‘Teoría del caos’ en X. Publica mensajes antisemitas y arrastra a Tesla en su caída

No es la primera vez que Elon Musk se busca problemas por publicar mensajes inapropiados en sus redes sociales. Sus publicaciones han provocado que la valoración de algunas criptomonedas suba como la espuma haciéndole ganar mucho dinero, o interfiriendo en las acciones en bolsa de sus empresas, lo cual le ha ocasionado algún que otro problema legal.

La última polémica del dueño de X no solo está afectando a los ingresos publicitarios de la plataforma sino que, en una demostración empírica de la Teoría del caos, la sacudida que provocó un acalorado mensaje de Elon Musk en su perfil de X ha provocado que algunos inversores de Tesla le den un toque de atención al millonario y haya gente que ha puesto a la venta su Tesla.

No “tuitear” sin supervisión de un adulto. Por la boca muere el pez, pero Elon Musk es más bien una ballena en la escena de las redes sociales, donde acumula más de 163 millones de seguidores, por lo que debería medir los mensajes que publica en sus redes. En los últimos meses, el millonario ha lanzado distintos mensajes acusando a la asociación ADL (Anti-Defamation League), una organización de defensa de los derechos civiles del pueblo judío, de orquestar una conspiración contra X presionando a terceras empresas para que no inviertan con publicidad en la red social de Musk.

Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando el millonario respondió“Has dicho la verdad” en respuesta al mensaje de un usuario verificado que aseguraba que “Las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa ahora que las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que a esas hordas de minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado. Quieres que te digan la verdad en la cara, ahí está.”

No bastó con publicar el mensaje. Que el hombre más rico del mundo, director ejecutivo de Tesla y propietario de X se muestre de acuerdo con una publicación claramente antisemita podría incluso haber pasado inadvertido por su brevedad, pero Elon Musk no se conformó y publicó un segundo mensaje en el que no dejaba lugar a dudas sobre su posición antisemita.

Las respuestas de muchos de los seguidores de Elon Musk no tardaron en destacar algo que parece que el propio millonario no estaba teniendo en cuenta: No importa lo que él piense, lo que importa es que como CEO de Tesla y otras empresas, se ha metido en una narrativa que no aporta nada bueno para ellas.

…Y las reacciones no tardaron en llegar. Una de las primeras en reaccionar fue ni más ni menos que IBM, anunciando el cese inmediato de sus campañas en X por las opiniones pronazis de su propietario. "IBM tiene tolerancia cero con los discursos de odio y la discriminación e inmediatamente hemos suspendido todas las publicidades en X mientras investigamos esta situación totalmente inaceptable", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado del que se hace eco CNN.

El bloqueo a X no solo se ha limitado a las palabras de Elon Musk. El comunicado de IBM también apela a la publicación de un informe de la organización Media Matter for America en el que se ha descubierto que la red social ha publicado anuncios de IBM, Apple, Oracle y Xfinity junto a contenido que ensalza la figura de Adolf Hitler y el nazismo.

Lisa Yaccarino no gana para sustos. Linda Yacarino, CEO de X ha tenido que lanzar un mensaje oficialde la red social para intentar que las aguas vuelvan a su cauce tras la salida de tono de su jefe y recuperar la confianza de las marcas en un momento delicado para la compañía tras la confirmación de su debacle financiera.

El mensaje conciliador de Yaccarino destaca que “El punto de vista de X siempre ha sido muy claro en cuanto a que la discriminación por parte de todos debe PARAR en todos los ámbitos”. También pone especial énfasis en el desmarcarse de los mensajes que suscribía Elon Musk, señalando “nuestros esfuerzos para combatir el antisemitismo y la discriminación".

X sin publicidad y la gente vendiendo sus Tesla y sus acciones. La onda expansiva de la polémica ha llegado más allá de las fronteras de X. Como advertía Gary Black, uno de los socios gerentes de The Future Fund, los inversores de Tesla también se han cansado de las ocurrencias de director ejecutivo de la compañía y se están desmarcando de la compañía vendiendo sus acciones. Esto ha provocado una caída del 4,2% en la cotización de Tesla.

Según el inversor, sus clientes han comenzado a pedir desvincularse de la marca. Estas reacciones no parecen ser aisladas. Ross Gerber, cofundador y CEO del fondo de inversión Gerber Kawasaki Wealth afirmaba en un mensaje en su perfil de X que ha recibido peticiones similares de sus clientes pidiendo retirar sus acciones de Tesla.

El propio inversor declaró en su red social que cambiará su Tesla Model Y por un eléctrico de otra marca, y se muestra seguro de que muchos otros harán lo mismo como medida de protesta.

