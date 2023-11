Sam Altman puede volver a OpenAI. Su fichaje por parte de Microsoft está en el aire

La historia sigue sin acabar de definirse: ayer lunes creíamos que Sam Altman y Greg Brockman habían fichado por Microsoft. Así lo anunció el propio Satya Nadella, pero ahora se ha revelado que ambos —y el resto de quienes abandonaron la empresa tras los recientes y frenéticos acontecimientos— podrían acabar volviendo a ella.

Donde dije digo. Fuentes cercanas a la empresa revelan que Altman, Brockman y los inversores están tratando de lograr una salida airosa de la junta. Ayer por la tarde (madrugada en España) Altman indicaba en un tuit que "trabajaremos juntos de un modo u otro".





Presión para la junta de administración. La carta que prácticamente todos los empleados de OpenAI firmaron exige que la junta de administración dimita y traiga de vuelta a Altman y Brockman. Hasta Ilya Sutskever, que al parecer impulsó esos movimientos, ha pedido perdón y firmó dicha misiva.

Qué pasa con Microsoft. Se suponía que Altman acabaría liderando una nueva división de IA en Microsoft, pero ahora todo queda en el aire. Satya Nadella apareció en CNBC y Bloomberg TV ayer por la tarde en EEUU, y al ser preguntado por esas contrataciones afirmó que "será el consejo de OpenAI, sus gestores y sus empleados los que elegirán".

Nadella está tranquilo. No parece que el cambio de timón haya molestado al CEO de Microsoft, que añadió en esas entrevistas que Microsoft "optó por asociarse explícitamente con OpenAI [y] obviamente eso depende de que la gente de OpenAI se quede allí o venga a Microsoft, así que estoy abierto a ambas opciones".

Fichaje incierto. La situación por tanto vuelve a ser confusa. Según múltiples fuentes Altman no aparece de momento en el directorio corporativo de Microsoft, lo que parece demostrar que hoy por hoy sigue sin ser empleado de la firma de Redmond.

El CEO interino no se pronuncia. Emmett Shear, que ayer publicó un largo post en X explicando su plan de acción tras su repentino nombramiento, no ha vuelto a pronunciarse y tampoco está claro si ese nombramiento también podría quedar anulado ante estos nuevos acontecimientos. En The Information indican que en estos momentos está participando en negociaciones con Altman, así que es probable que pronto tengamos noticias de la empresa.

