Spider-Man en riesgo de quedar fuera del MCU después de que Disney y Sony rompieran su acuerdo por los derechos del personaje, según Deadline

Tal vez muchos no lo recuerden, pero hubo una época en que Marvel estaba en riesgo de desaparecer, por lo que como medida desesperada decidieron vender los derechos cinematográficos de sus personajes a diversos estudios. Con esto, por ejemplo, los X-Men pertenecían a Fox o Spider-Man a Sony.

Después llegó Disney y todo cambió, ya que terminó comprando Marvel, crearon el MCU (Marvel Cinematic Universe), compraron Fox y hacían una alianza con Sony para que Spider-Man, uno de los personajes más importantes de Marvel, formara parte del MCU. Es decir, todo parecía estar en orden nuevamente.

En 2015, Disney y Sony firmaron un importante acuerdo que hizo que Spider-Man apareciera en tres películas de Marvel Studios, propiedad de Disney, mientras que algunos personajes de Marvel harían lo mismo dentro de las películas del arácnido. Las condiciones de todo esto beneficiaban a Sony, ya que mantenía los derechos sobre personaje, eran responsable de la financiación, así como las ganancias, distribución y "control creativo final" sobre el superhéroe.

Obviamente Disney no se iba a quedar con los brazos cruzados, y más ahora que tiene de vuelta a todos sus personajes tras la compra de Fox, por lo que, según Deadline, se sentaron nuevamente con Sony para renegociar los acuerdos relacionados con el uso de Spider-Man. Y de acuerdo a la información, esto no terminó bien, ya que ambas compañías habrían decidido romper el actual acuerdo, lo que significa que Peter Parker estaría fuera del MCU.

Todo es una batalla de dólares... cientos de millones de ellos

Según relata Deadline, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ya no formará parte de la producción para las futuras películas de Spider-Man por parte de Sony. Y es que, afirman, Disney sólo se llevaba el 5% de los ingresos totales en taquilla de cada una de sus películas.

Tras el éxito de 'Spider-Man. Lejos de casa', que ya superó los 1.000 millones de dólares, convirtiéndola en la película más exitosa del superhéroe, Disney pidió a Sony cambiar esto y que las próximas películas pasaran a ser coproducciones al 50% entre ambas empresas. Aparentemente, Sony no estuvo de acuerdo y entonces habrían decidido poner fin al actual acuerdo.

Y es que por un lado, Disney está convencida que el éxito de las recientes películas de Spider-Man se debe a los vínculos con el MCU, como el bombazo de las dos cintas de 'Avengers'. Disney se siente responsable por los ingresos en taquilla que se lleva Sony y ahora quiere reclamar por ello.

Por otro lado, Sony se siente confiada, ya que creen que no necesitan a Disney ni al MCU para seguir adelante, ya que con el equipo que han creado con el director Jon Watts, la productora Amy Pascal y el actor Tom Holland, creen que es suficiente para mantener el éxito de la franquicia sin Marvel Studios.

Según la información, a Tom Holland aún le queda una película como Spider-Man de acuerdo a su contrato, aunque se dice que Sony tiene planes de lanzar dos películas más con el actor. En caso de que se confirme la ruptura entre Disney y Marvel, estas dos nuevas películas ya no formarían parte del MCU.

De acuerdo a los planes de Sony con el universo de Spider-Man, actualmente tienen el desarrollo la secuela de 'Venom'; una cinta centrada en 'Morbius the Living Vampire', que estaría protagonizada por Jared Leto; así como películas para 'Kraven the Hunter', Silver Sable / Black Cat, y una nueva entrega de la exitosa cinta animada 'Spider-Man: Into The Spider-Verse'. Con lo que buscan demostrar que no necesitan a Disney para seguir adelante.

Hasta el momento, Sony ni Disney han ofrecido declaraciones con respecto a esta información, por lo que tendremos que estar atentos ante cualquier novedad.