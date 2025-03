Anthropic levanta otros 3.500 millones de inversión. Es justo lo que necesitan para sobrevivir en un segmento absolutamente desatado

Es como si el dinero no se acabase. Al menos en el caso de la IA, un sector en el que rondas de inversión espectaculares se suceden continuamente. La confianza en las startups y empresas que trabajan en modelos de IA es extraordinaria en Estados Unidos, y tenemos un último ejemplo de esa fiebre por la IA.

Anthropic levanta 3.500 millones de dólares. La empresa ha anunciado que ha conseguido completar una nueva ronda de inversión que le permitirá disponer de 3.500 millones de dólares a partir de ahora. No es una cifra tan alta como las que lograron OpenAI o xAI recientemente, pero sigue siendo colosal. Esta vez los grandes protagonistas no han sido Amazon o Google, sino Lightspeed Venture Partners y otras firmas de capital riesgo.

Ya vale más que Mercedes-Benz. Esa ronda hace que la valoración actual de Anthropic ascienda a 61.500 millones de dólares, una cifra igualmente singular que la situaría por delante de Mercedes-Benz (60.000 millones de dólares de valoración) si equiparamos esa valoración con la capitalización de mercado del gigante alemán de automoción.

Pero lejos de OpenAI. La ronda de inversión planteada iba a ser de unos 2.000 millones de dólares, pero hubo más demanda de la esperada y finalmente levantaron bastante más dinero. Eso sí, su actual valoración está aún lejos de la de OpenAI, que se estima ronda los 300.000 millones de dólares.

Dinero para seguir trabajando en IA. Los responsables de Anthropic señalan cómo esa nueva inyección de capital les permitirá seguir desarrollando "sistemas de IA más inteligentes y capaces que expandan la capacidad que el ser humano puede lograr".

Los ingresos se animan, pero.... La tasa de ingresos proyectada (revenue run rate) de Anthropic era en 2024 de 1.000 millones ded dólares, pero ahora se estima que esa tasa ha crecido en un 30%, un ritmo realmente rápido. Es una cifra destacable, pero probablemente sigue estando muy por debajo de lo que la empresa gasta a lo largo de un año para desasrrollar sus modelos y mantener toda su infraestructura operativa. Se estima que en 2024 gastaron 5.600 millones de dólares.

Claude 3.7 Sonnet anima las cosas. El lanzamiento reciente de su nuevo modelo híbrido, Claude 3.7 Sonnet, ha vuelto a demostrar que la compañía sigue siendo clara referente en este sector. El rendimiento de este modelo es sobresaliente, sobre todo en áreas como la de la programación.

Pero su futuro es complicado. A pesar de tener uno de los mejores productos de IA generativa del mercado, la compañía depende absolutamente del capital riesgo y de estas rondas de inversión, al menos de momento. La competencia es feroz y además proviene de empresas con muchos más fondos, lo que complica aún más la cosa para Anthropic.

La inversión en IA está desatada. Pero de momento no parece que el ritmo decaiga. Las rondas de inversión siguen llegando tanto a estas startups y empresas de IA ya asentadas como a las nuevas que por ejemplo crearon recientemente Mira Murati o Ilya Sutskever. Las expectativas sobre la IA siguen siendo enormes, y eso sigue haciendo que el dinero no pare de llegar. Eso son buenas noticias para el segmento en general, pero sobre todo para Anthropic en particular.

En Xataka | Elegir entre seguridad y supervivencia: el dilema que aterra al CEO de Anthropic en la guerra IA de EEUU y China