Tim Cook de Apple, Reed Hastings de Netflix y otros CEO que tienen sus dudas sobre el teletrabajo

Muchas empresas, especialmente las internacionales, están permitiendo que sus empleados trabajen desde casa total o parcialmente. Algunas sin fecha definida de vuelta y otras con cambios en sus políticas laborales. Pero, ¿qué piensan los CEO de estas medidas? Algunos expresan, abiertamente, sus dudas sobre la viabilidad de trabajar siempre en remoto.

Reed Hastings, CEO de Netflix, en una entrevista a The Wall Street Journal (WSJ) aseguraba que debatir las ideas entre los empleados es más complicado desde que se trabaja desde casa y considera que es una de las cosas más difíciles de mantener de su cultura empresarial.

Pero, es más, preguntado directamente sobre si había observado algún beneficio por el hecho de que la gente trabaje desde casa, Hastings se mostraba directo y tajante: no. “No veo nada positivo. No poder reunirse en persona, particularmente a nivel internacional, es totalmente negativo. Me han impresionado mucho los sacrificios de la gente”, declaraba.

El esperado regreso a la oficina

Por eso, en su opinión, lo que primará es que, de cinco días laborales, cuatro se vaya a la oficina y uno se pueda teletrabajar. ¿Cuándo piensa implementar esta política? “24 horas después de que se apruebe la vacuna”, declara tajante.

Hastings no es el único directivo que ha manifestado abiertamente este deseo de volver al lugar de trabajo. Tim Cook, durante una entrevista en The Atlantic, se sinceraba y, tras reconocer la labor de los equipos de Apple, este responsable cree que estar cada uno en su casa no es como estar juntos físicamente. “No puedo esperar a que todos puedan volver a la oficina”, añadía.

Cook es consciente de que este regreso probablemente no será como trabajábamos antes “porque hemos descubierto que hay algunas cosas que funcionan realmente bien de forma virtual". Pero cree que aspectos como la creatividad “no se pueden programar”. Y, sin poner la mano en el fuego, se muestra esperanzado en que quizá en algún momento del año que viene se pueda volver poco a poco a las oficinas.

Es hora de volver

Quien cree que hay cierta urgencia por volver es Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, quien se muestra convencido de que hay daños económicos y sociales como consecuencia del trabajo desde casa.

"Volver al trabajo es algo bueno", asegura Dimon, quien asegura que en su banco han notado un descenso en la productividad de los empleados que trabajan en casa. Este directivo también se muestra preocupado por los empleados más jóvenes y por aquellos que se han tenido que incorporar en mitad de una pandemia y no han podido ni ver las oficinas ni conocer a sus compañeros de trabajo. Como el CEO de Netflix, Dimon considera que esta forma de trabajar no facilita la cultura empresaria.

Preocupación por la innovación

Cook no es el único que habla abiertamente de que equipos creativos e innovadores pueden trabajar mejor cuando lo hacen de forma próxima.

“Lo que más me preocupa es la innovación. La innovación es difícil de programar, es imposible programar". Ellen Kullman, la CEO de una startup dedicada a la impresión 3D, Carbon, cree que el teletrabajo puede hacer que algunas cosas sean más difíciles de llevar a cabo.

Algo en lo que también coincide el CEO y presidente de la cadena hotelera Marriot, Arne Sorenson. "El trabajar desde casa hace que sea un entorno más difícil para la co creación y para cualquier actividad en la que importe una relación personal", asegura en un vídeo. En esta misma alocución este responsable considera, como el directivo de JP Morgan, que la actual situación dificulta la llegada e integración de nuevos trabajadores.

Aunque, como ya hemos visto en Xataka, algunas empresas han aprovechado la actual coyuntura para poner a todos sus equipos a trabajar en remoto, para otras empresas el resultado no está siendo quizá el esperado. El CEO de Chef Robotics, Rajat Bhageria, aseguraba que, aunque “lo hemos intentado, pero no es lo mismo. No puedes tener la misma calidad en el trabajo”.

Como resume Laszlo Bock, director de una startup de recursos humanos (Humu) y ex director de recursos humanos de Google, “Hay una especie de sensación emergente detrás los directivos que dicen: 'Esto no va a ser sostenible'”.