Slack se cae mientras el mundo vuelve a la “oficina” [actualización]

Slack ha sufrido una caída hoy 4 de enero, el mismo día en el que el mundo vuelve a trabajar de forma masiva tras las semanas de vacaciones por Navidad y Año Nuevo. El fallo comenzó por la tarde en la hora española (antes de las 16.15), y a primera hora de la mañana de Estados Unidos.

Al intentar entrar, la web de la aplicación de comunicación orientada al entorno laboral indica “It seems like there’s a problem connecting to our servers, and we’re investigating the issue”, escrito en inglés. Es decir, "Parece que hay un problema de conexión a nuestros servidores, y estamos investigando el tema".

Al acceder al enlace que hay disponible, la información que ofrecía la empresa al principio apuntaba a que los errores encontrados se centraban en dos asuntos: mensajería y conectividad, que registraban "incidencias". Las demás funciones (búsquedas, llamadas, notificaciones y resto de funciones) no presentaban problemas según Slack.

Unos minutos más tarde, Slack indicó cortes ("outage") en todas sus funciones: acceso a la página, mensajería, documentos, llamadas, aplicaciones integradas, conmectividad, vista previa de enlaces, notificaciones, búsquedas y la administración de un espacio de trabajo.

A partir de las 18.30 hora peninsular en España, los administradores de Slack anunciaron en su página "Status Site", que "aunque el problema continúa creemos que algunos clientes pueden ver una mejora en la conexión con Slack después actualizar la página". Ciertamente, a partir de esa hora muchos fueron los usuarios que pudieron retomar funciones de Slack.