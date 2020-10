Slack anuncia nuevas características, desde historias a lo Instagram hasta canales de voz como Discord

Si pensabas que las historias como las de Snapchat o Instagram estaban ya en todos los sitios, prepárate porque también llegan a Slack. Pero no te preocupes porque no es para publicar cenas o gatitos, sino para utilizarlas en el ámbito laboral y ahorrarte algunas reuniones en vídeo. Y esta es solo una de las nuevas características anunciada por la aplicación de mensajería grupal.

Se trata de nuevas ideas que han nacido del gran aumento en el trabajo remoto que hemos vivido durante este 2020. Por una parte tenemos la implementación de un sistema de historias parecido a las de Instagram, un sistema de audio donde pulsar y hablar, y por otro lado, un sistema para enviar mensajes a personas fuera de tu grupo de trabajo como si fueran un correo electrónico.

La idea principal de la aplicación con estos añadidos, es la de intentar que podamos ser un poco más eficiente cortando llamadas de vídeo o conversaciones innecesarias. Sobre todo en las dos primeras, esto se traduce con interacciones muy parecidas a las que pudiéramos tener en la oficina, aunque de forma remota y digital.

Estas son las novedades que implementará Slack

Lo más llamativo sin duda es la implementación de un sistema de historias parecidas a las de Instagram o Snapchat. Evidentemente, lo puedes utilizar para lo que quieras, pero la idea de Slack a la hora de traer esto es la de que las utilices para hacer mensajes cortos relacionados con el trabajo, como por ejemplo actualizaciones de estado o indicaciones rápidas que no quieres tener que pararte a escribir.

Slack todavía no tiene una mecánica cerrada para estas historias, y aún está experimentando con cómo mostrarlas. Pero imagínate que en vez de tener una reunión de 20 minutos para que cada persona dentro de un canal explique en qué cosas está trabajando hoy, simplemente pudierais hacer que cada uno grabe un pequeño vídeo explicándolo de forma rápida y lo envíe en forma de historia. Sin interrupciones ni nada, mensajes más directos y flexibles para varios contextos.

En definitiva, la idea no es tanto la de sustituir las reuniones mediante videoconferencia por un sistema que use pedacitos de vídeo hechos por cada uno. Simplemente, busca el intentar tener una alternativa a las videoconferencias para no acabar teniendo toda la mañana ocupada con llamadas, y que haya algunas conferencias cortas que se puedan agilizar con este método.

Otra de las novedades de Slack es su sistema de audio instantáneo, que viene a ser algo parecido a los canales de audio de Discord, la aplicación de mensajería que precisamente es considerada como "el Slack del gaming". Por lo tanto, tendremos canales solo de audio a los que cualquiera podrá entrar cuando necesita decirle algo a alguien. La llamada no se inicia y se cierra con esa conversación, sino que es un canal siempre abierto para quien quiera usarlo.

Y la tercera novedad se llama Connect DMs, y es un sistema para conectar con personas que no forman parte de tu organización. Viene a ser como enviar correos electrónicos pero con formato de chat, y todo con unas mecánicas que recuerdan a cuando vas a compartir un enlace que da acceso a algún archivo que tengas en tu nube.

Y es que lo que vas a poder hacer es precisamente eso, generar un enlace que apunte al mensaje directo y enviárselo al contacto que quieras. Una vez esta persona acepta la invitación, podrá hablar contigo directamente en Slack. Como cualquier alternativa similar, tendrás la posibilidad de revocar el acceso siempre que quieras.