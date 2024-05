Las salsas picantes de Ciudad de México están dejando de picar. Hay sospechosos: el turismo y los nómadas digitales

Cuando un barrio o todo un distrito se gentrifica suelen activarse ciertas luces rojas: se encarecen los alquileres, cierran negocios de toda la vida y abren otros distintos, se desplaza la población oriunda, se anuncien más pisos en Airbnb… En México acaban de descubrir que hay un síntoma más, tal vez no tan evidente, pero desde luego igual de revelador. A medida que ciertas colonias de su capital, Ciudad de México (CDMX), avanzan en ese proceso urbanístico, las salsas de sus taquerías parecen picar menos. Bastante menos. Lo suficiente como para que no desagraden a los paladares extranjeros menos acostumbrados a los sabores intensos.

Hay quien ya habla de "gentrificación alimentaria".

"La salsa no enchila". El comentario es de Kemocion, una tiktoker con 1,5 millones de seguidores que hace poco dedicaba un vídeo a cómo ha cambiado la salsa de una cadena de taquerías en Ciudad de México para adaptarse al paladar de los turistas, menos habituados al picante. "La salsa no enchila porque hay muchos estadounidenses viniéndose a vivir aquí. Y cuando piden sus tacos y estos les pican mucho los regresan a los taqueros", comenta la joven, quien va incluso más allá: "¿Por qué no te enchilarían las salas si es parte de la cultura mexicana?"

"¿Tienes algo que pique?". Kemocion no es la única que se ha quejado en público de cómo está cambiando la cocina tradicional en al menos ciertos puntos de la capital. Y todas las críticas apuntan en la misma dirección: las salas picantes son ahora menos picantes. Así lo deslizaba por ejemplo el influencer Lalo Villar, conocido por su programa 'La ruta de la garnacha', durante una charla con Diego Ruzzarin. "En Ciudad de México está pasando un efecto de gentrificación cabrón que las salas ya no pican. Les he dicho a los taqueros: '¿Es para gringos, verdad? ¿Tienes algo que pique?' Y me dicen que ya no. ¡Estás aquí por los mexicanos!"

Suma y sigue de quejas. No cuesta encontrar comentarios en la misma línea. De hecho Infoae se hace eco de una extranjera que admite en Tik Tok que las salsas han suavizado su sabor. "Me trajeron tres y no me pica ninguna", lamenta. El tema lo ha abordado también Roberto Mtz, que suma unos 2,66 millones de suscriptores en YouTube; o NMasmedia, que diciembre lanzó un reportaje con un reportero que recorrió las taquerías de las colonias con más población extranjera de CDMX para comprobar in situ si efectivamente la salsa de los tacos pican menos allí.

"De acuerdo con lo que nos dijeron los taqueros y las salas que alcanzamos a probar, en estas colonias céntricas y populares para el turismo cada vez es más común encontrar salas que no pican", concluye su reportero tras la prueba. Los comentarios del reportaje en Tik Tok incluyen testimonios de gente que lamenta que las salas sepan ya casi a "agua" o reclama que sean los extranjeros quienes se adapten a los sabores mexicanos y no estos la que se ajusten a sus paladares. El debate ha alcanzado allí tal calibre que lo han abordado Milenio o Tribuna.

Las colonias más gentrificadas. El foco se centra en ciertos puntos de la capital mexicana, para ser más precisos en colonias como Roma Norte, Condesa e Hipódromo Condesa, que suelen incluirse en el listado de zonas más gentrificadas y entre las que se incluyen algunas de los barrios con mayores subidas del alquiler. Para frenar los efectos de ese fenómeno y el desplazamiento de población oriunda en la capital, las autoridades han planteado ya una reforma de la Ley de Turismo que aspira a regular las plataformas de alojamiento para viajeros como Airbnb.

Hace poco el diario Expansión publicaba un artículo —citando datos del portal Propiedades.com— en el que identificaba precisamente a Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo, Escandón I, Escandón II, Doctores y Roma Norte como los puntos en los que se daba la mayor concentración de nómadas digitales. Esta última, Roma Norte, se apunta de hecho como una zona en la que destaca la población estadounidense y afluencia de turistas que recurren a Airbnb.

"Gentrificación alimentaria". Hay quien habla ya de "gentrificación alimentaria", que pasa básicamente —como recuerdan desde Ethic— por un cambio en los hábitos de consumo de determinada población y una transformación del "paisaje alimenticio". El fenómeno no es exclusivo de CDMX o el conjunto de México. En España ha ocurrido también en algunos de los puntos más turísticos, como la Barceloneta, donde la cocina tradicional ha sido desplazada.

Los cambios pueden incluir una "gourmetización" y pasan tanto por la desaparición de locales tradicionales como por un cambio de costumbres y en la propia oferta gastronómico, precisamente lo que ahora denuncian, muy a su pesar, los influencers mexicanos en las taquerías de al menos ciertas colonias de CDMX.

Imagen | Wikipedia (Padaguan) y Md Jibon Talukder (Unsplash)

En Xataka | La loca, loca búsqueda del chile más picante se nos ha ido de las manos: el nuevo Guinness supera al espray de pimienta