Los Tesla Model Y pueden aumentar su autonomía hasta 100 km mediante software. Y Elon Musk ya ha puesto precio

"Se pueden ganar entre 64 y 96 kilómetros (40 y 60 millas)". Es, según Elon Musk, la autonomía escondida que tienen disponible sus Tesla Model Y. Con una publicación en Twitter X, el CEO de la compañía estadounidense lanzó la bomba y, por supuesto, puso precio a esos kilómetros.

"El Tesla Model Y con autonomía de “260 millas” (unos 420 kilómetros) fabricado durante los últimos meses tiene, en realidad, más alcance que se puede desbloquear pagando entre 1.500 y 2.000 dólares (aumenta entre 40 y 60 millas de alcance, entre 64 y 96 kilómetros), dependiendo de las celdas de batería que tenga. Estamos trabajando para conseguir las aprobaciones regulatorias para poder ofrecer esto".

El tweet de Elon Musk es la respuesta a Sawyer Merritt, conductor de Tesla y habitual entre las cuentas que dan información relacionada con la compañía. En él se explicaba que Tesla ha sacado del mercado la versión del Tesla Model Y de "260 millas" y que en su lugar llega una nueva versión con 320 millas (unos 515 kilómetros) de autonomía por un precio 2.000 dólares superior al vehículo precedente.

Si quieres más, tendrás que pagar

Esta respuesta de Elon Musk deja claro que Tesla ha vendido, y en The Verge aseguran que también es muy probable que esté vendiendo, coches que en realidad cuentan con mayor autonomía de la anunciada.

En el medio tecnológico ponen el foco en los Tesla Model X y Model S de diferentes autonomías que, sencillamente, pesan lo mismo que las opciones de rango mayores. Dada la importancia de la batería en el peso final del vehículo, es muy probable que estos modelos cuenten autonomía escondida que solo puede desbloquearse por software.

Además, señalan que Tesla ya jugó con la misma estrategia en 2016, cuando los Tesla Model S se vendieron anunciando 70 kWh de capacidad de batería cuando tenían en realidad 75 kWh disponibles. Entonces, los usuarios podían acceder a este extra de autonomía desembolsando 3.000 dólares más de añadido.

La compañía siempre ha sido opaca en lo que al tamaño de la batería y la cantidad de energía disponible tienen sus coches. También en lo que a potencia se refiere, con vehículos en Estados Unidos y en Europa que no rinden por igual.

Lo que no ha dejado claro Elon Musk es qué vehículos podrán desbloquear esta función. No se ha explicado cuáles son los vehículos fabricados que podrán acceder a este extra de autonomía o de qué manera puede saber el dueño de un Tesla Model Y si su batería cuenta o no con mayor capacidad. De poder aprobar esta actualización, todo indica que será el origen de la batería montada la que limitará la autonomía pues, como asegura Musk, el número de celdas totales difiere a pesar de que hablamos del mismo coche.

Más allá del precedente de 2016, el movimiento no es novedoso en la industria. Mercedes puso precio a desplegar la máxima potencia de sus motores eléctricos en los modelos EQE y EQS: 100 dólares al mes. Una actualización dependiente de una suscripción permite rebajar en casi un segundo a aceleración del 0 a 100 km/h en algunos de sus modelos.

BMW tuvo que dar marcha atrás en su intención de cobrar una suscripción para disfrutar de los asientos calefactables. La estrategia era la misma que la de Mercedes o Tesla, que también hace lo propio activando o desactivando las funciones de su sistema de conducción semiautónoma más avanzado: ahorrar de una forma particularmente curiosa.

Llenando el coche de elementos de gamas superiores, lo que estas marcas han conseguido en el fondo es ahorrar costes. En primer lugar porque de esta manera sólo necesitan una cadena de montaje o instalar un solo tipo de componentes que, además, en el caso de la baterías se lleva gran parte del coste del vehículo eléctrico.

Una vez instalado, es el cliente el que elige si desbloquea o no (pagando, por supuesto) estas funciones o si está dispuesto a disfrutar de ellas solo unos pocos meses al año, como se puede hacer con el FSD de Tesla si vamos a realizar un viaje largo o quería ofrecer BMW si, por ejemplo, sólo activamos la calefacción de los asientos en invierno.

Además de ahorrar sirviendo "coches a la carta", paquetizando los envíos, la posibilidad de abrir una nueva vía de negocio con las suscripciones a funciones de los coches vuelve a estar encima de la mesa, aunque de momento no parecen estar dando grandes resultados.

