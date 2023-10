Era cuestión de tiempo que el modelo de suscripción llegara al coche híbrido. Es un anticipo de lo que viene

Al precio que se han puesto los coches es normal pensar que, cada vez, tenemos menos posibilidades de estrenar coche. En los últimos años, el precio del coche nuevo se ha disparado. También el de la segunda mano, que se aprovecha de las estas dificultades. El futuro cercano tampoco invita al optimismo y empezamos a pensar si el precio suelo de la mayor parte de la industria no estará muy pronto por encima de los 20.000 euros.

Todo ello lleva a preguntarse si, directamente, podremos acceder a los coches. Quien me conoce sabe que soy es clase de persona cansina que cuenta una y otra vez la misma anécdota. Y para esta ocasión, tengo una frase que me dijo un amigo que trabaja para una gran compañía de coches en nuestro país:

Mira, los precios cada vez están más caros pero, al final, ya se apañará la marca para que pagues. De una manera o de otra

"De una manera o de otra"

Es importante el matiz. Porque ya no hablamos de comprar, hablamos de pagar por un coche. Tener el acceso al mismo porque, si no es comprando, de alguna manera tendremos que poder llegar a un bien que para muchos sigue siendo imprescindible.

Aquí entran en juego las propuestas de la industria. Cada mes, puntualmente, en la bandeja de entrada de Xataka llega un correo de la Asociación Española de Renting de Vehículos en la que se anuncia un nuevo récord de matriculaciones en el sector. En el último mes, el renting creció un 22,53% respecto al mes de septiembre de 2022. En lo que llevamos de año, el crecimiento es de un 20,83%, comparados con los nueve primeros meses del año pasado.

Eso sí, el peso de las empresas sigue siendo importante en este tipo de fórmula. Si hablamos de derivados, furgonetas y pick up, la cuota de mercado del renting es del 58,73%. Los vehículos comerciales de menos de 3,5 toneladas (los turismos), alcanzaron una cuota de mercado del 20,51%. Sin embargo, los particulares ya quedan cerca, pues el 17,47% de las matriculaciones que se llevan a cabo en España de turismos y todoterrenos son vehículos de renting.

Al mismo tiempo, algunas marcas ya lanzan potentes mensajes. El Toyota bZ4X se puso en el mercado sólo en modalidad de renting. Puede que fuera una maniobra antes de que llegaran más unidades a nuestro mercado pero desde el verano de 2022 hasta marzo de 2023, cuando se anunció la posibilidad de adquirirlo en propiedad, sólo se podía disfrutar del mismo desembolsando 599 euros al mes, con un máximo de 48 mensualidades, limitado a 10.000 kilómetros anuales y entregando, de entrada, 3.914 euros, con el Plan MOVES III ya incluido.

De igual modo, Renault nos explicó durante la presentación del Mobilize Limo que están estudiando ofrecer este tipo de financiaciones de manera exclusiva en algunos de sus productos. Este coche sólo está disponible para los trabajadores de Cabify, al menos de momento, en modalidad de renting y como resultado de un acuerdo de colaboración.

Sin embargo, ya nos adelantaron que consideran que el coche eléctrico es especialmente interesante para la fórmula de renting. Según la firma del rombo, un coche se devalúa a la mitad de su precio pasado tres años, por lo que a algunos compradores no les interesa la compra. Ellos, sin embargo, reciben el coche, lo ponen a punto y podrían volverlo a sacar al mercado con una actualización de la batería tras comprobar que todo se encuentra en orden. Mismo coste, doble beneficio.

Toyota, Renault, Stellantis, Honda... todas ellas están optando por ofrecer opciones de suscripción a sus vehículos de una u otra manera

A principios de este año, en febrero, Peugeot anunció que seguiría una estrategia similar. En la misma línea que Renault, los de Stellantis auguran ciclos de vida superiores para los coches eléctricos que, sin embargo, tendrán que ir actualizándose con el tiempo. Lo que proponen es un formato de suscripción para tener el coche siempre al día.

Lo cierto es que en un mercado donde no conocemos todavía las posibilidades de actualizar las baterías de los coches con pequeñas actualizaciones de software, el desbloqueo de funciones con actualizaciones por aire y los años de soporte que las firmas darán en relación al software, tener un coche actualizado a la última puede ser tentador para un mayor número de personas.

En su colaboración con Honda, Sony ya ha avisado de que esperan ofrecer sus vehículos exclusivamente mediante suscripción. Hablan de alquileres a más largo plazo (una década) con actualizaciones garantizadas durante ese tiempo pero ni palabra de poder adquirir el coche en propiedad.

Kia también se suma con el híbrido enchufable

A esta enorme cantidad de propuestas, Kia también quiere sumar la suya. Los coreanos ya cuentan con Wible, junto a Repsol, para el alquiler de vehículos compartidos en diferentes tramos que van desde el conteo de los minutos a la reserva durante horas o días

Pero ahora han anunciado WiBLE MáS por MeS. El servicio ofrece una suscripción mensual a sus coches, sin ningún tipo de entrada y obligación de permanencia, con cuotas que parten de los 599 euros al mes. La compañía ya contaba con Wible MáS, un servicio que permitía el alquiler de un vehículo de dos a 30 días. Ahora, no será necesario realizar un contrato tras otro, se puede renovar el alquiler mensualmente sin compromiso.

En la cuota viene incluida asistencia 24 horas los siete días de la semana y la compañía se encarga del mantenimiento, el pago del seguro, la ITV o los impuestos del vehículo. De momento, está disponible para las versiones de híbridos enchufables de los Kia Xceed, Niro y Ceed Tourer.

El movimiento no es casual. Si repasamos cuál es el coche híbrido enchufable más matriculado en nuestro país, comprobamos que es el Lynk&Co 01, un coche que desde su llegada está disponible por suscripción. Ahora, el SUV híbrido enchufable ya se puede comprar pero ha llegado a ser el más matriculado (en este tipo de energía) basándose en este formato. En España se puede alquilar por 600 euros al mes y, en lo que llevamos de año, ha matriculado 3.715 unidades, por las 3.183 del Ford Kuga, el segundo modelo que más ha conseguido.

La duda es saber si las firmas conseguirán que cale la suscripción como una alternativa válida en todos los rangos de precios. Aunque en estos momentos puede tener ventajas para algunas personas, como un alquiler exclusivo para el mes de vacaciones para quienes no necesitan de un coche todo el año, 600 euros no es un precio que abra alternativas para quien no se puede acercar a un vehículo nuevo.

