El SUV híbrido de Lynk & Co llega a Europa por suscripción: 500 euros al mes y lo puedes compartir o incluso alquilar a otros

Desde hace más de un año Lynk & Co anunció su intención de llegar a Europa. Lynk & Co sin embargo no es un fabricante de vehículos al uso, apuestan directamente por alquilar el coche en vez de vendértelo. Suscripción, uso compartido y conectividad son los puntos fuertes y comenzarán a materializarse dentro de un mes en algunos puntos de Europa.

Lynk & Co ha anunciado mediante un vídeo promocional cuáles son las intenciones de la empresa y cómo va a desembargar en Europa durante estos próximos meses. Su SUV compacto Lynk & Co 01 (que no te sorprenda si te recuerda al Volvo XC40) va a ser el primero en debutar y se podrá utilizar por una suscripción de 500 euros al mes. Ahora bien, si te parece mucho puedes compartirlo o incluso alquilarlo a otros para que esos 500 euros mensuales sean menos.

Lynk & Co se dio a conocer en 2016 en Suecia. Es una alternativa más moderna y digital de Volvo y de hecho parte de esta matriz en colaboración con el fabricante chino Geely. Volvo ya avisó de que apostarían por la suscripción. Si bien llegará a finales de octubre a Amsterdam como primer desembarco en Europa, en China ya ha estado vendiendo su Lynk & Co 01 desde hace años. Salió a la venta en 2017 por un precio de unos 25.000 euros al cambio. Pero es en Europa donde se ofrecerá en modelo de suscripción primero.

Un método de suscripción con el que se puede hasta hacer negocio

El modelo de suscripción de Lynk & Co es un tanto más complejo que una suscripción al uso. Hay dos tipos de usuarios: los que pagan por el coche y los que alquilan el coche. La idea de esto es que otros usuarios también puedan alquilar el coche y no sea sólo Lynk & Co quien los alquile. De este modo un propietario de un SUV Lynk & Co 01 puede alquilarlo a otros usuarios de la comunidad Lynk & Co. Si por lo contrario también lo tiene alquilando por parte de Lynk & Co, puede "realquilarlo" a otros usuarios sin problema alguno.

Estos usuarios que alquilan el coche pueden poner sus propias condiciones en cuanto a precio se refiere, lugar de recogida u otras reglas. Dice Lynk & Co que si alguien alquila lo suficiente un Lynk & Co 01 puede incluso ganar más dinero que esos 500 euros que le cuesta a él alquilarlo. La compañía incluso ofrecerá una modalidad para que se alquile un coche en grupo, por ejemplo para que usuarios de una misma ciudad puedan usarlo de forma compartida y salga más barato.

Esos 500 euros mensuales incluyen el coche en sí, el seguro y la reparación en la red de concesionarios de Volvo. Lo que no está incluido es el coste del combustible o la electricidad que se necesite. Dado que un Lynk & Co 01 puede pasar por muchísimas manos al ser vehículos compartidos, se abren y utilizan con una llave digital. Esta llave digital se puede compartir entre los usuarios o incluso con los concesionarios de Volvo para poder gestionar el vehículo mientras está en mantenimiento.

Lynk & Co ofrece su SUV Lynk & Co 01 en dos versiones distintas y dos colores diferentes. En ambos casos son híbridos, el primer es un híbrido al uso mientras que el segundo es un híbrido enchufable. La marca también permite escoger entre negro y azul para el acabado del vehículo. Abrirán su primer "club" (a.k.a. concesionario) en Amsterdam a finales de octubre y para finales de 2020 tendrán otro en Gotemburgo, Suecia.

Vía | New Atlas

Más información | Lynk & Co