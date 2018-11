"No compres nuestros coches", el CEO de Volvo plantea el fin de la propiedad privada en la carretera

Durante la feria AutoShow de Los Ángeles que se celebra estos días, el fabricante sueco de coches Volvo ha dado a conocer su visión del futuro de la movilidad. Su exposición se ha mostrado bajo el lema de "Esto no es un coche", una curiosa propuesta pero que encaja con lo presentado ya que en su stand no había ningún coche.

El objetivo de Volvo ha sido generar debate no solo sobre cómo serán los coches del mañana sino también cuál será su papel en la sociedad. Estos días se ha hablado de coche eléctrico, autónomo y de los servicios de coche compartido. Sin embargo han sido unas declaraciones de Martin Lundstedt, CEO de Volvo, las que han definido de forma general la visión del fabricante respecto a cómo será el futuro de la movilidad.

"No compres nuestros coches, suscríbete". Con esta frase de su CEO, que la compañía ha aprovechado para transformarlo en un lema publicitario, Volvo quiere dar a entender que comprar coches puede ser cosa del pasado. De la misma manera que la compra de canciones o películas cada vez está en desuso frente a los servicios de suscripción, con los coches podría ocurrir algo similar según creen desde Volvo.

"Vovlo is not a car maker just like Google is more than a search engine." CEO Volvo Martin Lundstedt from the #LAAutoShow whose stand did not have a single car. Bold statement about the future of mobility pic.twitter.com/USYBXB0GMz