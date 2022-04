El futuro económico de Tesla pasa por la conducción autónoma. De momento todo son problemas

Una vez más, Tesla está siendo investigada por la NHTSA (la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, por sus siglas en inglés). Y una vez más, el Autopilot está en el punto de mira. Pese a las burlas de Elon Musk, las conclusiones de la agencia pueden ser claves en el futuro de la compañía.

La NHTSA. La agencia gubernamental dedicada al tráfico en Estados Unidos ha mostrado un interés creciente en los problemas que plantean los sistemas de conducción semiautónoma que están incorporando progresivamente los fabricantes. De hecho, ya ha avisado a los mismos de que deben tener cuidado con la publicidad que hacen de los mismos pues aseguran dar una imagen falseada de lo que pueden y no pueden hacer estos sistemas.

Desprecio. Una de las compañías que ha estado en el punto de mira ha sido Tesla, cuyo Autopilot ha provocado algunos accidentes en los que los conductores habrían cedido el control completo al vehículo. Algo que, de momento, no está respaldado por la propia compañía, que recuerda que las manos siempre deben estar sobre el volante.

Pese a las advertencias de la agencia, Elon Musk ha mostrado su descontento en reiteradas ocasiones sobre la misma e, incluso, ha mostrado su desprecio sobre las valoraciones de ésta a la que ha denominado como "fun police" (policía divertida).

En el límite. Lo cierto es que Tesla siempre ha jugado en el límite de la legalidad, ofreciendo un sistema Autopilot que carece de cámaras para controlar que el conductor mantenga las manos en el volante (el detector de fatiga será una de las ayudas ADAS obligatorias en Europa) e, incluso, ha optado por eliminar los radares y ahora todos los cálculos de distancia se realizan mediante cámaras, pese a que optar por este sistema se ha mostrado menos eficaz, especialmente por la noche.

Además, el mismo Musk ha reconocido que han podido desarrollar su sistema Autopilot en Estados Unidos porque allí la legislación es mucho más laxa que en Europa. Ante los primeros accidentes con el Autopilot activado, Tesla se limitó a recordar que los conductores debían mantener siempre las manos en el volante y la atención en la carretera, pero no parece haber tomado medidas para que el propio vehículo recuerde con mayor efusividad esto mismo a los conductores.

Valor diferencial. La conducción autónoma es, sin embargo, decisiva para que Tesla siga creciendo. Su sistema Autopilot es uno de los grandes valores diferenciadores de la marca. De hecho, para disfrutar de las últimas actualizaciones del mismo es necesario estar suscrito a una cuota mensual de 199 dólares, que aumenta en otros 99 dólares mensuales si quieres que ésta ofrezca un grado mayor de automatismos.

It's about time. What I wonder is whether Tesla will be able to provide a software fix that doesn't further compromise their cars' automatic emergency braking.



Tesla's Phantom Braking Concerns Spark Federal Investigation https://t.co/KNNw21UmI1 via @Roadshow