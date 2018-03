Tesla confirma que el Autopilot estaba activado durante el accidente fatal del Model X

Pues ahora es oficial, durante el accidente del pasado 23 de marzo, donde un hombre perdió la vida, el Tesla Model X llevaba activada la función de Autopilot. Así lo ha confirmado la misma Tesla en una actualización acerca de su investigación del accidente, donde ya han podido acceder a los datos de la computadora del vehículo.

Tesla no sólo señala que el Autopilot estaba activado al momento del choque, sino que también se emitieron varias alertas visuales y sonoras al conductor, y seis segundos antes del impacto, no se detectaron la manos del conductor en el volante. Es decir, los registros del coche muestran que no se tomó ninguna acción a pesar de las diversas advertencias del sistema.

Según Tesla, el accidente tuvo lugar el pasado 23 de marzo en punto de las 9.27 de la mañana. El conductor tenía activada la función de Autopilot y además, modificó de forma manual el 'control de crucero adaptado' (Traffic-Aware Cruise Control o Adaptive Cruise Control) al mínimo, cuando por defecto está activado en nivel medio. Esto provoca que las alertas se emitan cuando el vehículo está a una distancia menor del objeto, tal y como se explica en el manual del Model X.

Update on #Tesla collision: Per media request, the last collision recorded at that same location took place on Monday 3/12/2018 at 2230 hours. pic.twitter.com/ibizNYWOkk