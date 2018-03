Ya ha llegado: por primera vez un coche autónomo atropella y mata a un peatón

Hace unos momentos se confirmó la primera muerte provocada por un coche autónomo. En este caso se trató de Uber, cuyo coche autónomo golpeó a una mujer en Tempe, Arizona, quien murió minutos después ya cuando se encontraba en el hospital.

Hasta el momento la información es poca y algo confusa, pero se sabe que el coche estaba en modo autónomo con conductor de seguridad, mientras que el atropello ocurrió mientras la mujer cruzaba la calle fuera de un cruce destinado a peatones.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.