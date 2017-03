El coche autónomo de Uber en problemas tras un nuevo accidente a gran velocidad

Hace tiempo que Uber lleva tiempo evaluando el comportamiento del coche autónomo como futuro de su servicio, pero las cosas no le están yendo del todo bien, y esta semana se produjo un accidente por la noche en el que uno de sus vehículos estuvo implicado mientras el modo de conducción autónoma estaba activado.

El todocamino de Volvo con el sistema de conducción autónoma chocó con otros dos vehículos en Tempe (Arizona) para acabar en la cuneta, aunque afortunadamente no hubo heridos serios ni víctimas. Eso sí: Uber ha tenido que detener por ahora las pruebas con este sistema y se enfrenta a nuevas críticas por la puesta en marcha de estos coches de forma prematura según algunos analistas.

La empresa ha confirmado que está investigando las causas de un accidente en el que por lo visto un coche no cedió el paso al coche de Uber, colisionando con él y causando que el Volvo en modo de conducción autónoma acabara volcando sobre uno de sus laterales. En la cadena local ABC15 indican que el conductor humano en el Volvo —en Uber siempre hay un conductor humano al volante por si el sistema autónomo no se comporta bien— probablemente no tuvo tiempo de reaccionar.

Las pruebas del sistema autónomo de conducción de Uber ya tuvieron un primer incidente en diciembre en California, aunque allí se culpó del problema al error humano, mientras que documentos filtrados de la empresa revelan que este sistema no está avanzando al ritmo que se esperaba. Más problemas para una Uber que en los últimos meses está ganando muy mala fama.

Vía | TechCrunch

