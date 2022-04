Los clientes y compradores de Tesla son sus propios beta tester. Ahora muchos se están cansando

En los últimos años se ha asumido casi con resignación que los propios usuarios se conviertan en probadores de productos de lanzamiento. Especialmente en los sectores tecnológicos, con productos que se afinan con actualizaciones periódicas. Y el sector de la automoción no es menos. Al menos para Tesla.

Pagar por la prueba. Uno de los últimos grandes escándalos, por ejemplo, fue el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Un juego que llegó con tal cantidad de errores que provocó su salida de la tienda online de Sony y hasta una campaña de devoluciones. Los primeros usuarios en hacerse con el juego sólo podían resignarse y esperar que futuras actualizaciones arreglaran el problema. ¿Estaban o no estaban pagando por ser auténticos probadores de un videojuego que a todas luces estaba sin terminar?

El caso Tesla. Vendido como una opción exclusiva, podemos decir que Tesla hace lo mismo en las calles con una suscripción mensual de 199 dólares para tener acceso al Full Self-Driving (FSD, por sus siglas en inglés), un sistema semiautónomo de nivel dos que apenas necesita de la intervención humana para que el vehículo llegue a su destino, tanto en zonas urbanas como en carreteras abiertas.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta.