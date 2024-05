Hay gente falsificando y vendiendo cuadros de Monet y Renoir en eBay. Una IA está ayudando a identificarlos

A la doctora Carina Popovici no se le escapa una. Al menos, cuando se trata de réplicas de obras de arte. Esta experta, responsable de la empresa suiza Art Recognition, caza réplicas de obras de arte más rápido que nunca gracias a su nueva aliada: la inteligencia artificial.

Eso no es un Monet. Popovici ha detectado unas 40 obras falsas que han sido ofrecidas a precios muy llamativos en eBay y que estaban siendo vendidas como obras originales de artistas de renombre como Monet y Renoir. La experta detectó cómo muchas tenían una "alta probabilidad" de ser "no auténticas".

Cómo usan la IA para detectar falsificaciones. La empresa Art Recognition colabora con entidades como la Universidad de Liverpool (Reino Unido) o la Universidad de Tilburg (Holanda). Su tecnología hace uso de dos tipos de redes neuronales para analizar las obras de los artistas en profundidad, estudiando desde los patrones de las pinceladas a las paletas de color.

Ahora es mucho más fácil cazar réplicas. Según Popovici, antes "era realmente difícil detectar estas cosas, porque no podías tomar muestras de una imagen en internet. Pero con la nueva tecnología, es fácil. Simplemente descargas una imagen, y en 10 minutos lo sabrás".

Y solo es la punta del iceberg. Tras descargar las imágenes presentadas en eBay y analizarlas con la ayuda de la IA, descubrieron que "todo lo que hemos analizado resulta que no es arte real, con una probabilidad negativa de aproximadamente el 95%. Estoy segura de que esto es solo la punta del iceberg".

Precios (no tan) astronómicos. Una de las obras era supuestamente un cuadro de Monet llamado 'Bosque con un riachuelo" que se vendía por 599.000 dólares. Otra, un teórico cuadro de Renoir descrito como un "estudio de Claude Renoir", y que costaba 165.000 dólares.

El Renoir ya no está a la venta. Como señalan en The Guardian, eBay tiene una política clara de prohibición de objetos falsificados o copias no autorizadas. El diario contactó con el vendedor del Renoir, que vive en Florida y usa el alias "metasis", y retiró ese artículo de eBay.

Excusas. Mientras, el vendedor del Monet, que vive en Millersburg, Ohio, sigue manteniendo el cuadro a la venta en eBay. En el artículo garantiza que "el cuadro es un óleo sobre lienzo original de 1867 firmado y fechado por Claude Monet. El cuadro no está en condiciones perfectas, y no tengo [pruebas de su] procedencia más allá de que lo tengo desde hace más de 20 años".

En eBay no terminan de reaccionar. Mientras, Popovici se queja de que lleva avisando a eBay de la existencia de este tipo de artículos desde diciembre de 2023, pero "me frustra enormemente que no respondan". Aún así, en eBay afirman usar también IA y profesionales para detectar este tipo de fraudes: "en 2022 eBay bloqueó de forma proactiva 88 millones de supuestas falsificaciones que no se publicaron, además de eliminar 1,3 millones de artículos de la plataforma tras un análisis de un investigador de eBay".

