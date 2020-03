Cómo maneja la comunicación y sus problemas una empresa en la que todo el mundo teletrabaja: Gitlab

En un mundo completamente globalizado que nos permite ver un TikTok en España publicado hace 30 segundos en Japón el trabajo en remoto sigue sin calar. Comunicarse con herramientas digitales aún es una barrera que hace que no sea tan fácil como hacerlo de forma directa. Pero hay empresas que lo han conseguido y ven más ventajas que desventajas al trabajo en remoto.

Situaciones como la actual con el coronavirus amenazando de forma mundial están siendo una oportunidad importante para poner a prueba el teletrabajo. Varias grandes tecnológicas como Apple, Microsoft o Amazon instan a sus trabajadores a que se queden en casa y adelante sus tareas en remoto. Aunque seguramente no lo tengan tan fácil como otras que ya llevan años trabajando sólo en remoto. Es el ejemplo de WordPress, que cerraron sus oficinas hace unos años y pasaron a trabajar completamente en remoto

Slack, una de las herramientas más utilizadas para coordinar equipos en remoto, ha aprovechado estos días para sacar a relucir algunas funcionalidades de su servicio que pueden ser útiles para los empleados. Otras como Basecamp llevan años explicando las ventajas del trabajo en remoto y cómo ejecutarlo correctamente, incluso han publicado un libro.

El caso GitLab: 100% remoto desde 65 países alrededor del mundo

GitLab es una de las empresas que mejor ha llevado a la práctica el teletrabajo. Según ellos mismos indican, son la mayor empresa trabajando completamente en remoto. Sus trabajadores se encuentran alrededor de todo el mundo en más de 65 países. ¿Cómo lo hacen? Tienen una completa guía al respecto publicada de forma gratuita para cualquiera que desea aplicarla en su empresa.

James López es uno de de los empleados de GitLab y realiza sus tareas desde A Coruña, en España. Según nos contó en su momento, una de las razones por las que prefiere el trabajo en remoto es la posibilidad de residir en España cerca de su familia. Tal y como explicó, se monitoriza más el proyecto que las horas que se le dedica. En su caso coordina dos equipos de trabajo y para ello realiza reuniones semanales por videollamada con los empleados para saber cómo se está desarrollando el proyecto.

Para conseguir una comunicación dinámica entre el equipo de trabajo, GitLab indica que promueven las reuniones virtuales así como AMAs (ask me anything) y conversaciones en grupo abiertas a todo el mundo. Insisten en la importancia de una comunicación asíncrona, donde los empleados sean conscientes de que no todo el mundo puede responder al instante bien por estar con otras tareas, bien por simplemente estar en la otra parte del mundo en un huso horario totalmente opuesto.

Hay multitud de consejos y trucos más que ponen en práctica a la hora de comunicarse si nos fijamos en su guía. Desde cómo escribir correctamente un email hasta el usar emojis de forma útil o cómo ser educado en remoto donde no es tan fácil expresarse como en persona. Por tener tienen hasta una completa guía con decenas de reglas para escribir correctamente.

La administración y autogestión del tiempo es otra de las claves. Para evitar que el empleado se "queme" insisten en que este hable con su superior en caso de sentir que le está ocurriendo. Por otro lado, también comparten multitud de consejos como trabajar con niños en casa.

Con el teletrabajo hay muchos mitos y la realidad a menudo es distinta. Distinta a los mitos que se genera alrededor de él, porque se parece más de lo que creemos al trabajo presencial. en cualquier caso, para algunos las ventajas son lo suficientemente grandes como para no aceptar más ningún trabajo que no sea en remoto.

Imagen | @epicantu