Pensábamos que aprender matemáticas a través de la programación funcionaba. Estábamos equivocados

Hubo un tiempo en el que no había carrera de informática como tal. Si querías dedicarte a ese segmento, lo suyo es que estudiaras matemáticas. Ambas disciplinas parecen fuertemente relacionadas y en los últimos años parecía que aprender a programar podía de hecho fortalecer el aprendizaje de las matemáticas. Ahora un estudio niega esa suposición.

Informática como asignatura. La relevancia de la informática en el mundo profesional ha hecho que aprender a programar se haya convertido en una opción curricular cada vez más frecuente en diversos planes de estudio. En Estados Unidos la educación K-12, que engloba los años previos a la Universidad, incluye a menudo asignaturas de este tipo.

La programación como refuerzo para las mates. Scratch es un lenguaje de programación visual muy útil para que los pequeños se inicien en este ámbito, y estudios previos apuntaban a que mezclar ese aprendizaje con disciplinas clásicas (y en especial, con matemáticas) podía ayudar a fortalecer el aprendizaje de niños y jóvenes.

Espera, que mejor no. Un estudio más reciente revelaba que aprender a programar con Scratch no ayuda a aprender mejor las matemáticas. De hecho "se encontró un efecto negativo aunque pequeño de la programación sobre el aprendizaje de las matemáticas". Para estos investigadores no hay una "transferencia" de información evidente entre la programación y las matemáticas.

Igual el fallo es Scratch. Otra de las conclusiones del estudio es que los lenguajes visuales de programación como Scratch de hecho pueden "distraer a los estudiantes de actividades matemáticas". Hay quien critica el estudio y afirma que el resultado del estudio no es nada sorprendente porque Scratch no es programar, es "como construir con Lego. Es precisamente la misma razón por la que los programadores que no aprenden la base se convierten en malos programadores".

La relación sigue estando ahí. Puede que efectivamente el problema está en la herramienta que se usa para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas. La relación entre la informática y las matemáticas es clara, y de hecho existen iniciativas como Project Euler que lo demuestran.

Aquí se plantean una serie de problemas de programación notable dificultad que van un poco más allá de las matemáticas para ser resueltos. "Aunque las matemáticas le ayudarán a llegar a métodos elegantes y eficientes, el uso de un ordenador y los conocimientos de programación serán necesarios para resolver la mayoría de los problemas", explican en el sitio web oficial del proyecto.

Imagen | Annie Spratt