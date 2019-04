Lo nuevo de Lego son 'ladrillos braille' para ayudar a los niños invidentes o con alguna discapacidad visual

La Fundación Lego acaba de dar a conocer el que se podría convertir en uno de sus productos educativos más importantes. Se trata de los 'LEGO braille bricks', una nueva línea de sus famosos ladrillos que ahora representan una letra o un número en el sistema braille, y cuyo objetivo es enseñar este sistema de comunicación tanto a niños invidentes como a aquellos con alguna discapacidad visual.

Para este nuevo kit, lo que ha hecho Lego es adaptar el abecedario braille a cada uno de sus ladrillos usando los puntos de relieve, donde además se añadió la letra o número correspondiente, ya que la idea es que las personas que sí pueden ver, como familiares, amigos e incluso profesores, se animen a participar en este nuevo formato educativo que a su vez sirve como herramienta de comunicación.

El kit incluye 250 ladrillos en cinco colores distintos, e incluye todas las letras y números en braille, además de símbolos matemáticos y signos de puntuación. Los ladrillos también son compatibles con cualquier otro ladrillo de Lego.

Según la Fundación Lego, la alfabetización entre las personas ciegas ha disminuido drásticamente en los últimos 50 años, por ello decidieron apostar por esta idea, la cual servirá para que los niños puedan aprender braille e interactuar con sus amigos y compañeros de colegio de una manera divertida, donde además se fomenta la creatividad mientras aprenden a leer y escribir.

