Estos son los trabajos mejor pagados en el sector tech en EEUU

En los tiempos del Big Data, un arquitecto sigue ganando más dinero que un científico de datos, y si eres un desarrollador senior podrás ganar casi el doble en el sector público que en el privado. Por lo menos en Estados Unidos. Estos son sólo algunos de los resultados que ha desvelado un nuevo estudio de la plataforma Comparably publicado por TechCrunch, en el que podemos ver los salarios medios de los trabajos más populares del sector tecnológico.

El estudio compara los datos del sueldo anual medio en las profesiones más populares mejor pagadas del sector tecnológico, mostrando las diferencias que hay entre el sector público y privado, así como entre los hombres y las mujeres y tres de las principales ciudades del país. Por lo tanto, si tienes pensado viajar allí para ganar dinero en este sector, conviene saber estas diferencias.

La premisa del estudio es precisamente esa, que para negociar mejor el sueldo de tu trabajo es conveniente saber lo que están cobrando otros. Sin embargo, los datos también han servido para sacar a la luz algunas desigualdades bastante notables.

En cuanto a los datos en sí, Comparably los ha obtenido de más de 100.000 empleados de pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas del sector público y privado estadounidense entre marzo del 2016 y febrero del 2018. Los trabajos han sido elegidos por ser los más populares del sector tecnológico, y no se han tenido en cuenta algunos bonus de equidad ofrecidos por algunas de las empresas.

Diferencias entre el sector público y privado

La primera gráfica del nuevo estudio muestra las diferencias en los sueldos en los sectores públicos y privados en tres de las principales ciudades del país. Aquí vemos, por ejemplo, que un arquitecto es el mejor pagado en general, y que puede ganar hasta 184.000 dólares al año en una empresa pública en San Francisco.

Los científicos de datos, ingenieros jefes o gerentes de ventas senior tampoco salen mal parados con sueldos de 159.000, 180.000 y 178.000 dólares anuales respectivamente en el sector público de San Francisco, aunque estos son bastante inferiores en Los Ángeles y Nueva York con sueldos de 126.000, 149.000 y 140.000, o 140.000, 149.000 y 169.000 dólares anuales respectivamente.

De hecho, en general todos los trabajos están mejor pagados en San Francisco que en Los Ángeles, con una ciudad de Nueva York que, salvo algunas excepciones, es una especie de término medio entre ambas. El gráfico también deja en evidencia que el sector privado paga muchísimo menos que el público en los Estados Unidos, con diferencias que pueden llegar a superar los 40.000 dólares anuales en algunas ciudades y trabajos como el de gerente de ventas.

Así como los arquitectos del sector público de San Francisco son los que más ganan con 184.000 dólares al año, el sueldo más bajo del estudio lo tienen los desarrolladores junior del sector privado de Los Ángeles con apenas 74.500 dólares anuales de media. Tampoco salen bien parados los gerentes de marketing o gerentes de operaciones de las privadas de Nueva York, con 79.500 y 80.000 dólares anuales de media respectivamente.

Grandes diferencias en los sueldos según el género

Desgraciadamente, en uno de los países que sirven de motor para el mundo tecnológico también hay diferencias salariales bastante notables dependiendo del género. Por ejemplo, un desarrollador senior que sea hombre en una empresa pública gana una media de 144.000 dólares anuales en el sector público, mientras que una mujer en el mismo puesto gana de media sólo 137.000 dólares.

Hay trabajos con incluso más diferencias. La mayor de ellas la encontramos en los gerentes de ventas, un trabajo en el que los hombres del sector público ganan 151.000 dólares anuales frente a los apenas 115.000 dólares de las mujeres.

Este segundo gráfico también confirma la tendencia vista en el primero, las empresas públicas pagan mejor que las privadas, pero desafortunadamente la brecha salarial entre hombres y mujeres que hacen los mismos trabajos existe en ambos casos. Puede haber mayor o menor diferencia dependiendo del trabajo, pero siempre hay una diferencia.

El único trabajo donde las mujeres ganan más es el de IT Manager, con una diferencia de apenas 2.000 dólares al año en sector público. También hay mínimas diferencias en los desarrolladores junior, pero más allá de estos dos tipos de trabajo, en el resto los hombres ganan bastante más de media que las mujeres.

Son sólo datos de EEUU, pero...

El estudio se limita a ofrecer los datos de empresas en Estados Unidos, y desafortunadamente no existen estudios similares que se hayan hecho en países como España. Sin embargo, eso no quiere decir que no se repitan las mismas tendencias que podemos ver en los datos de Comparably.

Sin ir más lejos, un estudio publicado el año pasado, aunque sin centrarse en el sector tecnológico, mostraba que las mujeres cobran un 22,8% menos de media en España por el mismo trabajo. Además, otro informe de UGT también mostraba bastantes diferencias salariales entre las diferentes comunidades autónomas españolas.

Es verdad que estos dos estudios ni se centran en el sector tecnológico ni hablan únicamente de ciudades, sino de comunidades autónomas. Aun así, las tendencias que podemos ver en ellos son muy similares a las que ha mostrado el estudio de Comparably, algo que debería preocuparnos a todos.

