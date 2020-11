Tres MacBook en una semana y futuros iMac y Mac Pro: esta es la hoja de los Mac con procesador propio de Apple, según Bloomberg

Tal y como ha anunciado Apple hace unas horas, llevarán a cabo un nuevo evento online el próximo 10 de noviembre para presentar más novedades en productos y servicios. Después del evento de septiembre y el del pasado octubre, se espera que Apple presente en esta ocasión nuevos Mac. Y van a ser unos especiales, los primeros con el procesador Apple Silicon propio de la compañía y anunciado hace unos meses.

Según indica Mark Gurman en Bloomberg, Apple aprovechará este evento para dar los primeros pasos en su independencia de Intel. Durante década y media Intel ha marcado el lanzamiento de nuevos ordenadores Mac al depender Apple directamente del desarrollo y lanzamiento de los chips de Intel. Como ya hizo en iPhone, iPad y Apple Watch, Apple se prepara para desarrollar sus propios chips también en ordenadores.

El calendario para los Mac con arquitectura ARM

La primera fecha para marcar en el calendario es este proximo 10 de noviembre. Según indica Bloomberg gracias a sus fuentes, Apple presentará un total de tres nuevos portátiles la próxima semana. Estos tres portátiles traerán la nueva CPU con arquitectura ARM y diseño propio de Apple. Una alternativa a Intel y AMD que se integrará mejor en el ecosistema de la marca. Eso sí, no se esperan cambios externos para los portátiles con respecto a las generaciones actuales.

La idea es que sean dos nuevos MacBook Pro de 13” y 16” acompañados de un MacBook Air de 13”. Todo apunta a que los tres portátiles darán un salto importante en potencia y sobre todo autonomía. Algunos rumores previos señalan hasta 20 horas de autonomía en estos portátiles. Ahora bien, falta por ver cómo de bien se integra el sistema operativo con este nuevo hardware, las primeras generaciones siempre tienen cosas por pulir.

Esta primera generación de ordenadores Mac con Apple Silicon montarán un chip basado en el Apple A14, utilizado actualmente en los iPad Air y los nuevos iPhone. No queda del todo claro si habrá una bifurcación futura con desarrollo propio para los chips del Mac con respecto a los de iOS. Actualmente Apple cuenta con diferentes líneas de desarrollo en procesadores: A para los iPhone y iPad, S para los Apple Watch, T para el coprocesador de seguridad, U para conectividad…

Después de los tres nuevos portátiles la cosa no se acaba. Según Bloomberg desde Cupertino preparan un nuevo Mac Pro que será aproximadamente la mitad en tamaño que el actual. Veremos si esto no supone un problema para la modularidad como ocurrió con el Mac Pro de la generación anterior. No está claro si esa Mac reemplazará a la Mac Pro actual o si es un modelo adicional. Por otro lado, Apple parece estar desarrollando un nuevo iMac con rediseño que probablemente aplique cambios en la pantalla y sobre todo traiga el chip propio del fabricante.

Cuando Apple anunció el nuevo Apple Silicon en junio dijo que la idea es proporcionar una arquitectura común para todos sus dispositivos. En otras palabras esto significa una convergencia que permita un desarrollo universal y la ejecución de apps de iPhone o iPad en Mac por ejemplo. Este tipo de transiciones sin embargo llevan algo de tiempo, por lo que puede que aún queden unos años hasta que Intel desaparezca de los productos en el catálogo de Apple. El próximo 10 de noviembre se desepjarán algunas dudas.

Vía | Bloomberg