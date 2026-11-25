Cuando Jensen Huang regresó a las oficinas de Nvidia tras ser restituido como CEO, se topó con una multitud aguardando al otro lado de la puerta. Centenares de ojos le miraban con atención. En otras circunstancias, uno pensaría que el veredicto de la muchedumbre sería severo: al fin y al cabo, Huang había reconocido varias aventuras extramatrimoniales, había tenido contacto con una potencial espía china y había puesto en grave riesgo la salud financiera de la empresa más valiosa del planeta.

En su lugar se llevó una ovación.

Huang se había comportado de forma irresponsable. Su propia restitución, mediada por la Casa Blanca y en contra de la voluntad inicial de la junta de accionistas, revestía tonos amorales. Nada de esto parecía importarle a los empleados de Nvidia. Entre aplausos, Huang manifestó su arrepentimiento y su felicidad por volver a la normalidad. Un desliz de juventud. Peccata minuta. Quiénes somos nosotros, simples mortales, para enjuiciar a nuestro becerro de oro.

La ovación a Huang apunta a un problema más profundo: Silicon Valley se ha entregado al culto a la personalidad. En ninguna otra empresa se manifiesta de forma tan clara como en Anthropic: cuando una delegación de la compañía viajó al Vaticano para discutir sobre Claude, lo hizo abierta a la posibilidad de que hubiera desarrollado alma; cuando un periodista del New York Times pasó un año dentro de la empresa, se topó con una cultura laboral ensimismada y convencida de su misión existencial.

Esto no es novedad. Silicon Valley siempre se ha construido en torno a la figura de personalidades muy fuertes, de CEOs a los que se les atribuye propiedades mágicas, de figuras como Steve Jobs, poseídos por una energía encantadora. Sucede que la IA ha acelerado esta dinámica. El contacto con una tecnología de tintes futuristas ha provocado que directivos y trabajadores caigan en el mesianismo, obsesionados con evangelizar a los paganos sobre la verdadera fe.

La mezcla de un discurso evangélico —la obsesión por el Apocalipsis y por la salvación mediante la fe es marca registrada del monoteísmo— y el estrecho vínculo entre el éxito de la IA y el éxito de la economía estadounidense ha provocado que figuras como Jensen Huang sean intocables. No solo los empleados de Nvidia observan en él al héroe que la industria desesperadamente necesita; Donald Trump entiende que su caída equivale a la caída de la bolsa, y por tanto de los ahorros, y por tanto del consumo, de Estados Unidos.

Este cóctel nos ha abierto las puertas de la Gran Impunidad: cuesta imaginar qué otro dirigente empresarial saldría indemne no solo de una miríada de escándalos sexuales sino de la relación más que probable con un agente enemigo. Al margen de su moralidad o preferencias sexuales, el verdadero pecado de Huang es haberse acostado con China —literal y figuradamente—. Dentro del Gobierno de EEUU las sospechas sobre su comportamiento son fundadas y alarmantes, pero Huang es intocable porque Nvidia es intocable.

Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg. Su éxito depende de una proyección permanente de su personalidad, de un liderazgo insistente e indisputable. Y funciona porque periodistas, trabajadores y aspirantes de toda condición compran y apuntalan ese relato. Silicon Valley ha suprimido el juicio crítico y lo ha sustituido por el culto a la personalidad. Y es una receta que solo funciona cuando la personalidad es intachable, de lo contrario solo preludia catástrofes.

Imagen | Magnific

En Xataka | El consejero más influyente de Nvidia no forma parte de su consejo. Vive en la Casa Blanca

En Xataka | "Demasiado grande para caer": EEUU ha trazado una línea clarísima salvando a Jensen Huang y, por tanto, a Nvidia

En Xataka | Donald Trump presionó para que Jensen Huang regresara a Nvidia, acto seguido ganó hasta 15 millones de dólares en acciones















