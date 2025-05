Muchos festivales de música españoles están financiados por un fondo israelí. Y algunos ya se están distanciando

Después del reciente festival de Eurovisión, la presencia de capital israelí en eventos de todo el mundo comienza a ser discutida por activistas y hasta por determinados gobiernos, como sucede en España. Israel se ha convertido en una presencia incómoda para ciertos eventos culturales y muchos festivales de música, como el Sónar, lo están comprobando en las últimas semanas.

Sónar da un paso. El festival Sónar de música electrónica se ha distanciado del fondo de inversión KKR, actual dueño del festival a través de una empresa intermediaria, en un movimiento que culmina unos días revueltos en la escena española de grandes festivales. La opinión pública y muchos grupos se han mostrado contrarios a la injerencia de la empresa, con intereses pro-israelíes, en varios festivales. Sónar ha manifestado con un comunicado su “solidaridad con la población civil palestina atrapada en la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza”. Es el segundo que emite en pocos días, después de uno que fue criticado por su excesiva tibieza. Este comunicado es una simple declaración de intenciones, ya que Sónar seguirá siendo propiedad de KKR.

¿Qué es KKR? Un fondo de inversión estadounidense cuyas siglas corresponden a Kohlberg, Kravis y Roberts, apellidos de sus fundadores, y que se ha consolidado como una de las mayores empresas de capital privado del mundo, con activos de más de 400.000 millones de dólares. Entre las actividades más criticadas de KKR están las inversiones inmobiliarias en territorios palestinos ocupados por Israel, como Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. KKR también controla Guesty, una plataforma israelí de gestión de propiedades inmobiliarias, lo que refuerza su presencia en el sector de la vivienda del país.

KKR también ha invertido en empresas tecnológicas y de ciberseguridad israelíes, como Optiv, que fue fundada por exoficiales de inteligencia del ejército de Israel. Finalmente, Henry Kravis, cofundador de KKR, es un conocido donante de iniciativas culturales y políticas promovidas por Israel y ha apoyado financieramente a políticos estadounidenses alineados con los intereses israelíes. Dentro de su equipo hay figuras como David Petraeus, exdirector de la CIA y presidente del grupo en Oriente Medio, lo que deja claros sus intereses en la región.

Intervención festivalera. Hace una semana, el diario El Salto publicaba un artículo acerca de cómo KKR había adquirido en 2024 Superstruct Entertainment por 1.300 millones de euros. Se trata de una compañía que organiza unos ochenta festivales en todo el mundo y que en España está detrás de eventos tan conocidos como Sónar, Arenal Sound, O Son do Camiño, Love The 90s, Resurrection, Viña Rock, FIB, Monegros, Brava Madrid, Tsunami Xixón o Granada Sound, entre muchos otros hasta sumar una veintena de ellos. De momento, Sónar es el único que se ha desmarcado de la política de la firma de inversión, asegurando que no tenía “control alguno” sobre las inversiones o decisiones de la compañía.

Grupos que protestan. Aunque los festivales no se han desmarcado de la presencia de KKR, muchos grupos sí lo han hecho, especialmente los vinculados a causas sociales. Algunos de ellos son Reincidentes, Fermín Muguruza, Non Servium, El Último Ke Zierre, Sínkope, Kaos Urbano o Porretas. Y el caso español no es único: la plataforma londinense Boiler Room, que retransmite sesiones de música en vivo por todo el mundo, ha sido también adquirida por KKR. La DJ y productora Ikonika y la DJ Beatrice M son dos de los artistas que han anunciado su retirada del festival que la compañía tenía previsto organizar en verano. Boiler Room ha emitido un comunicado en el que cuenta que la venta ha sido una decisión de sus actuales propietarios, en la que el equipo no ha podido influir.

Más festivales. El movimiento de los grupos (y la acción muy visible de movimientos civiles como el conocido como Movimiento BDS de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel) ha animado a varios festivales a sumarse al Sónar, tal y como informa eldiario.es. Así lo han hecho Sharemusic!, organizadores de Love the 90’s, Love the Twenties o I Love Reggaeton ("Queremos manifestar nuestra total condena a la violencia que está sufriendo el pueblo palestino"), y Viña Rock (que condenan "sin matices la masacre que está sufriendo el pueblo palestino"). Ambos, como Boiler Room y Sónar, aclaran que pese a que los festivales son propiedad de KKR, esto no influye en la programación ni las convicciones de los equipos.

Apoyo del Gobierno. Que los festivales de música se hayan convertido en centro de atención por su vinculación con las políticas de Israel se enmarca en una observación mucho más estrecha de distintas manifestaciones culturales, con las que parece ya no servir eso de "entretenimiento apolítico". Al rechazo de las bandas a los festivales y la polvareda que ha levantado el resultado de Eurovisión se suman las posturas gubernamentales. El pasado sábado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó que el fondo KKR “no es bienvenido” en España y comentó la “penetración” en festivales de música. Después de Eurovisión, el propio Pedro Sánchez pidió la exclusión de Israel de eventos culturales internacionales, como el propio festival.

