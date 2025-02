El "método de la siembra" del que alerta la Guardia Civil: esta es la nueva estafa popularizada en los grandes aparcamientos

Cada poco tiempo, la Guardia Civil nos recuerda la importancia de prestar especial atención a las pertenencias de nuestro coche o, incluso, al propio vehículo. En los últimos años hemos visto cómo los ladrones han ido perfeccionando sus técnicas para arramplar con todo lo que puede haber en el interior del coche.

La última estafa de la que nos alertan desde la Guardia Civil es conocido como el "método de la siembra". Es una forma de actuar similar a la que se ha visto en gasolineras para robar el coche pero el verdadero objetivo es sustraer un bolso o un teléfono móvil, algo rápido con lo que salir corriendo.

Cómo funciona el "método de la siembra"

El "método de la siembra", explica la Guardia Civil en sus redes sociales como TikTok, consiste en hacer creer al conductor que ha perdido un objeto para conseguir que salga del coche y, en el intervalo de tiempo que se encuentra fuera, robarle lo que tenga dentro del vehículo.

Desde las fuerzas de seguridad nos recomiendan, especialmente en lugares concurridos como un centro comercial, un gran aparcamiento o una gasolinera, vigilar si hay algún objeto en el suelo antes de entrar al coche. Y que, en caso de que alguien nos avise de que se nos ha caído algo, cerciorarnos de coger todas nuestras pertenencias.

Señalan que los ladrones aprovechan el momento en el que el conductor se sube a un coche. En ese momento, lanzan unas llaves o un poco de dinero cerca del coche y llaman a la ventanilla del conductor para hacerle creer que se le ha caído algo. En ese momento, cuando el conductor sale a revisar si el objeto es suyo, un segundo ladrón abre la puerta del copiloto y se lleva el bolso, el teléfono móvil o cualquier otro objeto fácil de sustraer.

Aunque esta forma de actuar es relativamente nueva, no es la primera vez que la Guardia Civil alerta de robos en los que uno de los implicados distrae al conductor brevemente al tiempo que un segundo socio se hace con los objetos personas del interior del coche entrando por el lado contrario.

Para no caer en este tipo de estafas, lo más importante es tener siempre a mano las pertenencias y, a ser posible, comprobar antes de bajarnos del coche que no hemos perdido nada al subirnos al vehículo. De no hacerlo, es mejor coger la mochila, bolso o teléfono móvil que hayamos podido dejar a nuestro regazo al subirnos al coche.

Foto | Aditya Rathod

