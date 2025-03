Un incendio en Heatrow amenaza todo el tráfico aéreo: 1.300 vuelos afectados por el cierre del aeropuerto más grande de Europa

"Un incendio en una subestación eléctrica que abastece al aeropuerto".

Es es el motivo, tal y como han informado las propias autoridades del aeropuerto de Heatrow en su página web y en las cuentas oficiales de las redes sociales como X. Desde el aeropuerto recomiendan no acudir a sus instalaciones y ponerse en contacto con las aerolíneas si se deseaba tomar hoy un vuelo para encontrar una solución al mismo.

Heidi Alexander, ministro de transportes, también ha pedido a los viajeros que no acudan a las instalaciones:

"Estoy recibiendo actualizaciones sobre la situación en desarrollo en el aeropuerto de Heathrow. Estoy agradecido a los servicios de emergencia que están respondiendo al incendio, y a National Grid por trabajar para restaurar la energía al aeropuerto y a los hogares. Insto a los pasajeros que no viajen al aeropuerto y que contacten a su aerolínea"

El aeropuerto es el más grande de Europa. El pasado 2024 cerró el año con récord de viajeros. En total se calcula que pasaron por sus instalaciones 83,9 millones de personas. Una cifra muy superior a la registrada en 2019, el mejor año hasta entonces con 80,9 millones de viajeros.

Según BBC, se calcula que 1.351 vuelos pueden ser cancelados a lo largo del día. Las consecuencias se extenderán dentro y fuera de nuestro continente y tiene un impacto especial en nuestro país. Nueva York, Dubai, Doha y Los Ángeles son los principales trayectos en el aeropuerto londinense. Dublin se cuela como la cuarta ciudad que más trasiego tiene con Heatrow y la sexta ciudad y la segunda europea es Madrid.

Desde AENA ya han informado que hoy estarán afectados 54 vuelos con origen o destino dentro de nuestro país. Trayectos que se reparten por las siguientes ciudades:

Madrid: 29 vuelos

Barcelona: 19 vuelos

Málaga: 2 vuelos

Tenerife Sur: 2 vuelos

Valencia: 2 vuelos

El incendio que afecta al aeropuerto no ha tenido implicaciones exclusivamente en sus instalaciones. Según BBC, 16.300 viviendas también se han quedado sin electricidad y 150 personas han tenido que ser evacuadas. De momento, las cuasas del incendio son desconocidas.

Todas las conexiones afectadas por el incendio de Heatrow. Fuente: Flightradar24

Un reto logístico

Sean Dilley, periodista especializado en transporte del medio británico, señala que el incendio ha creado un reto logístico que se extenderá por todo el mundo. El tráfico aéreo está calculado al milímetro para tener siempre presente cuántos vuelos están en el aire y la capacidad en tierra.

Cerrar el aeropuerto más grande de Europa obliga a que la red tiene que asumir ese desafío. Explica que Gatwick (también en Londres) absorberá la mayor cantidad de vuelos que pueda pero que su capacidad se encuentra casi al límite. Lo mismo sucede con Stansted and Luton.

De momento, en The Guardian informan que Stansted no ha recibido solicitudes para aceptar vuelos con destino Heatrow. Un portavoz del mismo ha señalado que: “Londres Stansted está operando actualmente con normalidad, tenemos capacidad para un pequeño número de desvíos, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud.”

Otra opción que se está valorando, según Dilley, es desviar vuelos a Manchester y reubicar a los pasajeros en tren. Y para repartir los vuelos de largo recorrido en la red, hacer que éstos aterricen en Schipol (Ámsterdam) o Frankfurt que también se encuentran entre los aeropuertos de mayor tamaño del continente.

En The Guardian también ponen el foco en el problema de suministro de combustible que se puede generar en los aeropuertos que acepten el desvío de alguno de los viajes con destino original en Heatrow.

Y a los retrasos y cancelaciones actuales hay que sumar las que se pueden ir generando en los próximos días hasta que todos los vuelos se han realizado. Aunque el aeropuerto abriera con normalidad mañana, sábado 22 de marzo, se espera que los retrasos se acumulen.

