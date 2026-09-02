Ford, a por su parte del pastel en el rearme europeo: una Ranger militarizada para mirar a los aliados de la OTAN

Puede que no veamos una Ford Ranger en cada esquina de Madrid, ni que sea el primer coche que nos viene a la cabeza cuando pensamos en las carreteras europeas. Pero dentro de su mundo, el de los pick-up de trabajo, flotas profesionales, campo y usos duros, la Ranger no es una rareza: Ford la presenta como el pick-up más vendido de Europa durante más de una década. Y eso es lo interesante: un vehículo que solemos asociar a cargas, remolques y jornadas lejos del asfalto empieza a aparecer en una conversación muy distinta, la de la movilidad militar ligera en una Europa que revisa cómo compra, mantiene y despliega su defensa.





Según Financial Times, Ford quiere competir por la renovación británica de vehículos ligeros militares junto a General Dynamics Land Systems-UK y Ricardo, con una propuesta basada en la Ranger y la Ranger Super Duty. La alianza no se queda solo en una licitación del Ministerio de Defensa del Reino Unido: el fabricante estadounidense aspira a que esa base le sirva también para vender vehículos adaptados a otros aliados de la OTAN. Ricardo, por su parte, ha confirmado oficialmente la candidatura y el reparto general de papel.

El pick-up civil que encaja en la nueva defensa europea

La Ranger de esta historia no es exactamente la que uno puede imaginar al ver la gama comercial de Ford. La candidatura se apoya en la familia Ranger, pero el foco, como podemos ver, está especialmente en la Ranger Super Duty, una versión planteada para usos profesionales duros y para servir de base a transformaciones específicas. En defensa no basta con que un vehículo tenga aspecto robusto, sino que pueda cargar, remolcar, recibir modificaciones, mantenerse con cierta facilidad y encajar en una cadena de piezas y servicio que no dependa de una solución hecha desde cero.

Ahora bien, la puerta de entrada es británica. Lo que está sobre la mesa es una renovación de vehículos ligeros que durante décadas han cumplido funciones de transporte, apoyo y enlace dentro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, con nombres tan veteranos como Land Rover y Pinzgauer. La documentación de contratación sitúa la compra en 2.000 millones de libras e incluye no solo vehículos, sino variantes, mantenimiento, formación y soporte durante su vida útil.

El punto más interesante de la información de Financial Times es que Ford no presenta esta jugada como una venta aislada. Su argumento mira a un mercado de defensa más amplio, formado por países aliados que están elevando presupuestos, revisando flotas y buscando coordinar mejor sus capacidades. En ese contexto, la compañía intenta vender algo más que un vehículo: una base común sobre la que distintos ejércitos podrían adaptar versiones propias sin perder del todo la ventaja de compartir componentes, mantenimiento y soporte.

La propuesta intenta apoyarse en una ventaja muy poco espectacular, pero decisiva en contratos de este tipo: no empezar desde una hoja en blanco. Ford puede presentar una plataforma ya producida, una cadena de proveedores existente y una red de mantenimiento que no depende por completo de un programa militar nuevo. Ricardo ha subrayado además el papel de instalaciones británicas como Dagenham y Dunton, mientras General Dynamics aparece como el socio con experiencia específica en defensa.

Ford tampoco se mueve en un vacío. General Motors compite con BAE Systems y NP Aerospace en Team LionStrike, Ineos Automotive se ha aliado con SMT Defence y NMS UK bajo Team Grenadier, y Babcock ha presentado propuestas apoyadas en plataformas Toyota como Land Cruiser y Hilux. La lista ayuda a entender el momento: varios fabricantes y contratistas ven una oportunidad en transformar vehículos civiles robustos en soluciones militares ligeras.

Imágenes | Ford From the Road

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