La DGT tiene una nueva señal para las zonas de bajas emisiones: cómo va a afectar a tu vehículo

La movilidad urbana en España se enfrenta a uno de sus grandes cambios en 2022. La intención del Gobierno es que antes de 2023 estén diseñadas las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Estos espacios contarán con sus propias normas y una nueva señal.

De momento, la configuración de estas ZBE queda en manos de los ayuntamientos que, como hemos visto en Madrid y Barcelona están optando por diferentes vías. En Barcelona el área restrictiva a los vehículos sin etiqueta es muy extensa, afecta a todo el área metropolitana de Barcelona (por lo que incluye municipios cercanos), a más de 1,65 millones de vecinos y más de 100 km2. En ella no pueden circular los coches sin etiqueta entre las 7 y las 20 horas de los días laborables.

En Madrid, las restricciones son paulatinas con el proyecto Madrid 360 que ha venido a suceder a Madrid Central. El último cambio es la prohibición de circular por el interior de la M-30 con un coche sin pegatina, salvo que pertenezca a un vecino empadronado en Madrid. Las prohibiciones se irán sucediendo año a año y, para 2025, ningún coche sin etiqueta (ya sea de un vecinos de Madrid o no) no podrá circular por todo el término municipal. Además, en la almendra central se prohíbe el paso a los coches sin etiqueta y los distintivos B y C tienen la obligación de estacionar en un aparcamiento.

Una señal para todos

Estos dos casos son los más representativos de cómo pueden funcionar las ZBE en España. Será cada ayuntamiento el que aplique sus propias normas, al entender que extrapolar las mismas restricciones a cada ciudad, sin tener en cuenta sus particulares infraestructuras o necesidades, puede generar problemas de circulación a sus vecinos.

Pero para facilitar la lectura y la compresión de las normas, la DGT ha puesto en marcha una nueva señal. En ella se ve a un vehículo emitiendo humo (o lanzando emisiones contaminantes) por su tubo de escape, dentro de un círculo rojo con fondo blanco. Es decir, prohibida la circulación a vehículos contaminantes.

Bajo esta señal se señalizarán las excepciones a la norma, con las pegatinas correspondientes que tengan permitido el paso. En el portal web de la DGT, se hace referencia a esta nueva señal con una imagen que exime de la prohibición a los vehículos con pegatinas Cero emisiones, ECO y C, por lo que los vehículos sin etiqueta o con el distintivo B tendrían prohibida la entrada a este paso.

Esto no quiere decir que las ZBE que se impongan a lo largo del año tengan que implementar estas prohibiciones. Para entrar en la almendra central de Madrid 360, por ejemplo, la señal tiene que incluir a la pegatina B, pues de momento tiene permitido el paso. Pero la nueva señalización también deja la puerta abierta a que se establezcan ZBE de organización radial, en las que se prohíba la entrada progresivamente a un mayor número de coches. Por ejemplo, que en un primer anillo no puedan circular los vehículos sin etiqueta, que en el segundo se sumen los B y al tercero puedan acceder solo los Cero emisiones y los ECO, dejando también fuera a los propietarios de vehículos con distintivo C.

Fotos | Jorge Franganillo