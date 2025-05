Los Carabinieri italianos están hartos del Alfa Romeo Tonale. Alfa Romeo también está harta de los Carabinieri

Para muchos de nosotros, el coche es un medio de transporte y un placer a la hora de viajar. Para los cuerpos de seguridad, los coches son herramientas esenciales en su día a día. A veces, también una pesadilla, como ocurre con los Alfa Romeo Tonale en propiedad de los Carabinieri -el homólogo italiano de la Guardia Civil-.

Y se ha montado un escándalo tan grande que la propia Alfa Romeo amenaza con denunciar a los Carabinieri si siguen manchando su imagen.

Relación histórica. Si alguna vez has estado en Italia, seguro que has visto que los Alfa Romeo son los coches de las fuerzas de seguridad. También se ha podido apreciar en películas. Esta relación viene de lejos, de los años 50, para ser exactos. Los cuerpos de seguridad necesitaban coches rápidos y los Alfa Romeo fueron los elegidos. El Alfa Romeo 1900 se convirtió en el vehículo tanto de la Policía como de los Carabinieri.

Eran rápidos, ágiles y fáciles de conducir, lo que los convertía en coches ideales para esa labor policial. A lo largo de los años, se han ido renovando las flotas con nuevos modelos, algunos de alto rendimiento. Pero en 2023 llegó el turno de que un SUV ocupara los garajes policiales junto al imponente Giulia Quadrifoglio.

El Giulia Quadrifoglio

El Tonale. Al Alfa Romeo Tonale no le están saliendo bien las cosas. Este SUV no empezó con buen pie en el mercado debido a unas ventas pobres. Se trata de un coche pensado para disfrutar conduciendo tranquilamente, sin que sea nervioso y disfrutando de un potente sistema de infoentretenimiento. Y estos conceptos no están alineados con los requisitos policiales.

En junio de 2023, sin embargo, 400 Alfa Romeo Tonale en su versión híbrida de 163 CV con motor de 1.5 y cambio automático fueron entregados a los Carabinieri. Habían sido modificados con luces, sirena, blindaje parcial, radio policial y célula para detenidos, pero la motorización no es la más potente que se puede elegir en esa familia.

El jaleo. Definitivamente, no estaban contentos. Este mes de mayo, el sindicato UNARMA que representa a parte de los Carabinieri ha presentado una queja formal ante la Procura Della Repubblica di Roma alegando que el Tonale es inadecuado para el servicio policial. ¿Sus argumentos? Es un coche con problemas de estabilidad y comportamiento en carretera, sobre todo en situaciones de emergencia como persecuciones a alta velocidad, no agarra bien y el paso no es seguro en carreteras inestables.

Esto pone en riesgo tanto la seguridad de los agentes como la eficacia de las misiones, pero las quejas no se quedan ahí. UNARMA continúa argumentando no pueden "aceptar que los compañeros trabajen en condiciones potencialmente peligrosas" y que "es deber de la Administración garantizar vehículos seguros, fiables y plenamente adecuados a las exigencias operativas".

Y el Alfa Romeo Tonale

Y respuesta de Stellantis. Imagina ser la marca detrás de la creación de un coche que llegaba para revivir un segmento no muy prolífico que se topa de bruces con un cuerpo de seguridad que va a exprimir el coche diciendo que es inestable y poco seguro. Pues lo que ha hecho la marca es… contraatacar. En un comunicado, Alfa Romeo respondió con la siguiente nota oficial:

“Nuestros vehículos cumplen con las normas de seguridad más estrictas y están sometidos a rigurosas pruebas de evaluación. Alfa Romeo permanece completamente a disposición de las autoridades para cualquier aclaración y se reserva el derecho a defender su imagen y reputación ante los órganos competentes”.

En el resto de la nota se limitan a repasar esa relación histórica entre la marca y los Carabinieri. Al final, es un lío morrocotudo que mancha una relación de 75 años que ha contribuido a esa buena imagen de los Alfa Romeo en su país natal. Pero algo importante aquí es que, del porfolio de la marca, el Tonale es más barato que el Stelvio, otro SUV, y mucho más que el Giulia (tanto el estándar como el Quadrifoglio que prefieren los Carabinieri).

Veremos qué ocurre, ya que el Secretario General Nacional de UNARMA finaliza el comunicado afirmando que no se detendrán "hasta que se aclare todo lo ocurrido".

