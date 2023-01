La polémica de los 380 coches eléctricos parados: qué sabemos sobre la Guardia Civil y la falta de cargadores

Si estás pensando en comprar un coche eléctrico pero no sabes dónde cargarlo, no estás solo. Si ya tienes un coche eléctrico y, en algunos viajes, te preguntas dónde puedes cargar tu coche eléctrico y hasta dónde puedes llegar antes de quedarte tirado con tu coche eléctrico, no estás solo. La Guardia Civil está contigo.

Al menos eso es lo que están denunciando desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la asociación Jucil (Justicia para la Guardia Civil). Contar con 380 coches eléctricos pero no tener dónde cargarlos. La noticia saltó a los medios después de que la historia se conociera por un reportaje de TeleMadrid en el que los dos portavoces de estas agrupaciones dieron su voz.

Una situación con muchas aristas y que no es exactamente como se ha señalado en algunos medios. En las siguientes líneas aclaramos lo que se sabe del asunto.

380 coches que, realmente, son 230 coches eléctricos

Es fácil encontrar informaciones en las que se apunta a que la Guardia Civil tiene 380 coches eléctricos parados en sus instalaciones porque no tiene dónde cargarlos. Una información que el cuerpo ha desmentido con el siguiente comunicado:

En la actualidad, todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga, mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables. En esta Dirección General no consta que ningún vehículo eléctrico esté parado por no disponer de posibilidades de recarga. La Guardia Civil adquirió, durante los años 2020 y 2021, 184 vehículos eléctricos que están prestando servicio en unidades fiscales, cabeceras de comandancia y algunos puestos principales donde existen puntos de recarga u otro medios para hacerlo. Recientemente se han recibido 230 eléctricos que se encuentran actualmente en proceso de distribución a las unidades. La Guardia Civil está realizando una apuesta por la transición energética y para ello, dentro del Plan de Transformación y Resiliencia acaba de entrar en vigor un contrato, con plazo de ejecución de 9 meses, para la instalación de 1400 puntos de recarga en toda la geografía nacional.

Lo cierto es que Jucil aseguraba en el reportaje de TeleMadrid que "llegan 380 vehículos eléctricos y no hay puntos de recarga suficientes". Una información que no es del todo cierta pues a la adjudicación a la que hacía referencia su portavoz sí le correspondían 380 vehículos pero, de ellos, 230 son eléctricos. Concretamente la adjudicación era de 230 Nissan Leaf con batería de 40 kWh y 150 unidades del Renault Arkana, de hibridación suave.

De lo que también se quejan ambas asociaciones es del escueto kilometraje de este modelo. Y es el que Nissan Leaf con batería de 40 kWh homologa una autonomía de 270 kilómetros. Una cantidad que sus portavoces consideran insuficiente para poder realizar su trabajo.

Lo que sí responden desde la Guardia Civil es a las acusaciones de que los vehículos están parados, asegurando que todos los coches eléctricos que se han ido distribuyendo lo han hecho a aquellos lugares donde existen puntos de recarga. Además, recalcan que a lo largo del año 2023 se instalarán 1.400 puntos de recarga en toda la geografía nacional, algo que las asociaciones ponen en duda.

Foto | Twitter @guardiacivil