El auto "más barato del mundo" está generando interés en México. Tiene dos problemas: ni es barato ni es un auto

Conseguir un coche eléctrico barato sigue siendo el gran objetivo de quien quiere algo lo más sencillo posible sin un motor de combustión. Pese a todo, hay que tener cierto cuidado a la hora de elegir coche, pues por la propia ansiedad de encontrar algo lo más barato posible podemos incurrir en un grave error.

Es lo que nos puede suceder con el Chang Li S1 Pro, un pequeño coche eléctrico fabricado por Changzhou Xili Car Industry y llegado desde China que está causando sensación en México, una vez se ha viralizado en las redes sociales. En vídeos y publicaciones podemos ver todas sus características: es pequeño, es eléctrico y es muy barato.

Concretamente, es fácil encontrar este vehículo en una horquilla de entre 20.000 y 27.000 pesos. En Mercado Libre, por ejemplo, hay opciones en los dos extremos (20,443 y 27,389 pesos). En Alibaba, su precio es de 23,845 y 23,991 pesos, dependiendo quién lo venda.

Como vemos, no son canales habituales que podemos esperar para la compra de un coche nuevo. Y es que los Chang Li S1 Pro no tienen una red de distribución oficial en el país. Para hacerse con uno, es necesario comprarlo a alguno de los vendedores recogidos más arriba... y montarlo con nuestras propias manos cuando llegue a casa. Una fórmula que ya se ha experimentado con anterioridad para coches de muy pequeño tamaño.





No tan barato como parece y con un problema importante

El problema para el posible comprador de este vehículo es que, como recogen nuestros compañeros de Xataka México, a los costes de la venta hay que sumar los de aduanas a la entrada en el país. Esto supone entre un 30 y un 60% del valor del vehículo, alrededor de 12,000 pesos extra en el peor de los escenarios.

A ello habría que sumar los costos de la matriculación. Un sobreprecio que, sin embargo, no hará falta desembolsar, pues este pequeño vehículo no cumple con las normativas NOM-194 y 195. Es decir, el vehículo no puede circular por las calles mexicanas, pues no cumple con los requisitos mínimos para llevar una matrícula.

Estos requisitos hacen referencia a las obligaciones que todo coche nuevo debe cumplir en materia de seguridad, tanto en dispositivos como el ABS o los airbags como estructuralmente, pues se define las exigencias mínimas a cumplir en el empleo de acero y hierro para automóviles.

Por tanto, los mexicanos no podrán ver en las calles un coche eléctrico que no deja de sorprender. Su autonomía eléctrica es, según el fabricante, de entre 50 y 70 kilómetros, aunque es muy probable que estas cifras hagan referencia a los ciclos de homologación chinos y en condiciones reales de conducción sean menos capaces.

Para alcanzar estos kilómetros, cuenta con una batería de 60 voltios que se recargan con un cargador de 110v ya incluido. Para disfrutar de toda su autonomía es necesario enchufar el vehículo entre cuatro y ocho horas. Además, para cuidar los kilómetros disponibles, el coche no supera los 30 km/h.

En cuanto al resto de características técnicas, el Chang Li S1 Pro mide 2,35 metros de alto, 1,60 metros de largo y 1,20 metros de ancho. En su habitáculo hay espacio para un máximo de cuatro personas, aunque lo ideal es no pasar de tres pasajeros.

Foto | Changzhou Xili Car Industry