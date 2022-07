Xiaomi 12 Lite, primeras impresiones: un gama media que puede hacerse un hueco en el mercado

El Xiaomi 12 no sólo tiene tres hermanos mayores. El Xiaomi 12 Lite llega para completar el resto de su gama con un modelo más ajustado y económico para quien no necesite tanta potencia en su vida diaria. Tuvimos la oportunidad de probarlo brevemente, así que ya os podemos ofrecer nuestras primeras impresiones.

Xiaomi 12 Lite, ficha técnica



XIAOMI 12 LITE pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080 píxeles 950 nits, 120Hz procesador Snapdragon 778G a 2,4GHz

GPU Adreno 642L versiones 6GB/128GB 8GB/128GB 8GB/256GB cámaras traseras Principal: 108 megapíxeles (1/1.52", 0.7 μm, f/1.88)

Angular: 8 megapíxeles (1/4.0", 1.12 μm, f/2.2, 120º)

Macro: 2 megapíxeles (1/5", 1.75 μm, f/2.4) cámara frontal 32 megapíxeles (1/2.8", 0.8 μm, f/2.45) batería 4.300 mAh

Carga rápida de 67W sistema Android 12

MIUI 13 conectividad 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

Puerto de infrarrojos

USB C dimensiones y peso 159,30 x 73,30 x 7,29 milímetros

173 gramos otros Altavoces estéreo

Lector de huellas bajo la pantalla Gorilla Glass 5 en el frontal Colores: 'Lite Green', 'Lite Pink' y negro precio Desde 459 euros

Un Xiaomi sin riesgos pero que cumple con lo que propone

La trasera del Xiaomi 12 Lite cambia de color dependiendo de cómo le rebote la luz. Hace que te pienses dos veces la idea de colocarle una funda por lo atractivo que es visualmente y lo cómodo que es el agarre.

El Xiaomi 12 Lite no es un móvil pequeño: cuenta con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas bastante respetable (muy buen tamaño para un gama media), aunque eso no lo hace pesado, al menos si estamos acostumbrados a usar un smartphone de gran formato. El acabado de su parte trasera es en cristal pulido, en unas líneas rectas pero sin bordes "afilados".

El resultado es un agarre y un tacto muy cómodo, un móvil que te aporta la sensación de querer usarlo sin funda. Su tamaño y peso también permite utilizarlo con una sola mano para ciertas tareas, aunque seguramente acabaremos usando las dos manos la mayoría de veces para ir más rápidos.

La sensación general al sostener y usar el Xiaomi 12 Lite es de un móvil sobrio, simple pero bien definido

Los botones son rígidos y cuentan con una sensación de 'click' fácil (se agradece cuando subes y bajas el volumen), y a pesar de la protuberancia de las cámaras colocarlo en la mesa no supone que el teléfono baile demasiado. La sensación general es que estamos ante un móvil sin grandes ambiciones pero de buena construcción.

Los 950 nits de la pantalla (un dato que no figura en las especificaciones oficiales pero que nos ha facilitado Xiaomi) son suficientes para utilizarlo a plena luz del día, incluso cuando llevas gafas de sol que oscurecen tu visión. El panel AMOLED aporta unos colores muy vivos, más que suficientes para el usuario general, y la resolución FullHD+ permite que no se pueda distinguir cada píxel individual.

Por cierto, agradezco que Xiaomi haya optado por una pantalla totalmente recta y sin curvas sin sentido que hemos visto en móviles de otras marcas. Y la compañía podría haberse ahorrado los 120Hz alegando que estamos ante una versión "lite" de los Xiaomi 12, pero no lo ha hecho y eso es una gran baza para este móvil. Tampoco notas problema con el marco inferior ligerísimamente más grueso que el resto de marcos: la impresión es de tener un todo-pantalla en nuestra mano.

Lástima que no hayamos tenido oportunidad de comprobar la rapidez del sensor de huellas bajo esa pantalla, es algo que haremos en nuestro análisis completo.

Un 'daily driver' que parece sobrado para el público general

Debido a la brevedad de las pruebas que pudimos hacer con el Xiaomi 12 Lite no pudimos someter el Snapdragon 778G a pruebas duras, pero su uso abriendo varias aplicaciones y grabando vídeos a máxima calidad nos da un rendimiento decente. Todo se abre a velocidades decentes y la interfaz no ha mostrado 'cortes' frecuentes en sus animaciones. Sabemos que el 778G es un chip de cierta antigüedad, pero no debería suponer un dilema para el tipo de usuarios a los que el Xiaomi 12 Lite está enfocado.

A falta de pruebas más exhaustivas, la autonomía del Xiaomi 12 Lite parece poder aguantar una jornada entera

Esa misma brevedad en las pruebas tampoco me permite ser concluyente respecto a la autonomía, pero puedo decir que tras una jornada bastante activa el Xiaomi 12 Lite ha terminado con un 40% de su batería. Con eso podemos estimar, a falta de nuestro próximo análisis completo, que este dispositivo tendrá suficiente batería para poder aguantar durante una jornada.

Probablemente lo cargaremos cada noche, como es ya una costumbre en casi el resto de terminales, o nos beneficiaremos de su carga rápida de 67W para recargarlo en pocos minutos cuando lo necesitemos. Y sí, hay un cargador incluido en su caja.

Fotos prometedoras de día y más regulares de noche

Fotografías hechas con el Xiaomi 12 Lite. Buen resultado en momentos diurnos y de poca luz al atardecer.

Xiaomi no ha escatimado en megapíxeles en su cámara trasera principal, y eso se traduce en un buen comportamiento en las cámaras en escenarios diurnos. Contamos con 108MP en la lente principal, y la lente Macro de 2 MP tampoco decepciona:

Tampoco deberíamos subestimar los 2 MP de la lente trasera para fotografías macro. Muy buen contraste entre el primer plano y el fondo difuminado.

Las cámara delantera para selfies también hace un buen trabajo difuminando el fondo para obtener un estilo de retrato, distinguiendo muy bien los borde entre mi cuerpo y el fondo. Hay un buen trabajo de post-procesado:

Una de las funciones del Xiaomi 12 Lite nos permite usar un par de LEDs integrados en la pantalla a modo de Flash, no sólo en el momento de tomar la fotografía si no incluso mientras nos estamos enfocando. Xiaomi afirma que eso regula mejor la cantidad de luz y mejora la calidad del retrato, pero se nota una bajada de calidad en ambientes nocturnos que tendremos que revisar mejor en nuestra prueba completa:

¿Son cámaras dignas para un modelo 'Lite'? En ambientes diurnos y a falta de una prueba más exhaustiva podemos apostar por ello. En ambientes nocturnos es donde este Xiaomi 12 Lite puede flaquear.

El 'Lite' del Xiaomi 12 Lite tiene todo el sentido

El Xiaomi 12 Lite puede atraer como gama media. Su precio de 449 euros es mucho más goloso que los 799 euros de su hermano mayor, el Xiaomi 12; y los sacrificios que se han hecho en sus especificaciones no deberían molestar a un usuario general que simplemente busque un Android para su día a día sin demasiadas ambiciones.

El 'Lite' de su nombre ya nos indica que no es un móvil para quien busque el máximo rendimiento y la mayor calidad, especialmente con la cámara en momentos nocturnos. Para ellos tenemos el Xiaomi 12S Ultra. Este 12 Lite es un móvil que hace algunos sacrificios, pero aún así sabe hacerlos en lugares en los que el usuario general no debería notarlo.

Queda pendiente nuestro análisis completo para poder tener una idea más clara de las capacidades de este Xiaomi 12 Lite, pero a priori puede ganarse un buen sitio en el mercado de los gama media. Especialmente por no haber escatimado diagonal en su pantalla y por esos 108 MP que garantizan cierto (cierto) nivel de calidad fotográfica.