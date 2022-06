OnePlus, ¿eres tú? El Nothing Phone se venderá bajo invitación

Carl Pei sigue siendo Carl Pei. Ahora al mando de Nothing, la estrategia está siendo prácticamente idéntica a la que vimos con el OnePlus One: un móvil del que sabremos todo antes de que se presente, y que podrá comprarse bajo un sistema de invitaciones. OnePlus se alejó desde hace años de este método de compra, pero con Nothing vuelven.

No podrás comprar el Nothing Phone (1) tan fácilmente

Los sistemas de invitación parecían extintos. OnePlus dejó de apostar por ellos cuando empezó a ser "una marca más", pero con Nothing Carl Pei quiere repetir la estrategia con su Nothing Phone. El teléfono estará restringido a ciertos mercados, dejando fuera al estadounidense (algo especialmente curioso, ya que la única unidad que han enviado para crear conversación ha sido al youtuber americano Marques Brownlee).

En España sí que podrá comprarse pero parece que, al menos en un principio, será necesaria una invitación para hacerse con él. En un principio, el número de invitaciones será limitado. Conforme aumente el número de producción, aumentará el número de las mismas.

Apunta Nothing que, al ser una empresa pequeña, no tienen la capacidad para producir millones de dispositivos. Según Pei, había dos opciones: retrasar la venta, acumular unidades, y ponerlo a la venta, o ir vendiendo los teléfonos a medida que salen de la línea de producción. Las últimas filtraciones apuntan que este Nothing Phone será un gama media con un SoC del año pasado, el Snapdragon 778+, alejándose del aura de gama alta que vimos con el OnePlus One.

Esta información choca con la adelantada por Nothing para el mercado español, donde apuntaban a distribución del Phone (1) en algunos de los principales operadores. Quedará por ver si, tras una primera tirada de invitaciones, posteriormente podrá comprarse el teléfono sin problema alguno, tras el hype inicial.