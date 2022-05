Nothing Phone (1): fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre él

Carl Pei, quien fuera la cara más visible detrás de OnePlus, abandonó la empresa para zambullirse en un nuevo proyecto: Nothing. El Nothing Phone (1) será una realidad, confirmado por la compañía. Llegará en verano de 2022, y todo apunta a que será un gama alta con software limpio (aunque con una interfaz personalizada) y, con alta probabilidad, con un acabado transparente en su parte trasera.

¿Cómo será el diseño del Nothing Phone (1)?

Concepto de Ben Geskin sobre el Nothing Phone (1).

El diseño será uno de los puntos clave del Nothing Phone (1), pero la compañía no ha querido desvelarlo aún. Lo que caracteriza a esta compañía es la creación de productos transparentes, por lo que todas las miradas están puestas en un posible diseño trasero translúcido, algo que convertiría a este Nothing Phone (1) en un móvil diferencial respecto a su competencia.

Ya hay quien se ha atrevido a especular sobre el diseño, como Ben Geskin. Si Nothing quiere estar en la línea de los terminales actuales, necesita unos biseles reducidos, un agujero en pantalla pequeño y dicha trasera transparente.

Nothing Phone (1): todas las características que conocemos

Durante el evento de anuncio, Nothing se guardó bajo la manga el hardware que llevaría su primer teléfono. Lo que sí sabemos es que el procesador que montará será de Qualcomm, tal y como confirmó el co-fundador de la marca en su entrevista para Xataka. De seguir la filosofía OnePlus, llegaría con un procesador de gama alta, probablemente el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Si la compañía quiere ajustar el precio, tendrá que bajar a propuestas como el Snapdragon 888 u 870.

Los últimos rumores rebajan aún más la potencia. Según fuentes chinas, tendrá un Qualcomm Snapdragon 778, procesador de gama media. Estará acompañado de 8 + 128 GB, y su pantalla será una AMOLED de 6,43 pulgadas con tasa de refresco de 90hz. Sí, mismas cifras que ya hemos visto en el OnePlus Nord. Llegará con cámara de 50+8+2 megapíxeles, por lo que puede que quiera competir en el segmento medio.

NothingOS.

Lo que sí sabemos es que este teléfono estrenará nueva capa de personalización: Nothing OS. Desde Nothing la describen como una ROM que se acerca Android Puro, pero con personalización por parte del fabricante. Hablamos de un launcher modificado por Nothing, fuentes propias, sonidos y elementos de la interfaz creados por y para este teléfono. De hecho, ya podemos descargar el launcher oficial.

A pesar de prometer ser una ROM limpia, la interfaz no se parece ni a los Google Pixel ni al estilo AOSP (Android sin añadidos) de Google. Tendrá una tematización muy propia, con un diseño con aires retro y, se espera, muy poco bloatware añadido para no recargar la ROM.

También sabemos que tendrá tres años de actualizaciones de Android y cuatro años de parches de seguridad. Grandes noticias de cara al envejecimiento del terminal, que debería salir al mercado con Android 12 y finalizar su ciclo con Android 15.

¿Tendrá 5G el Nothing Phone (1)?

Si bien no hay detalles sobre el procesador específico del Nothing Phone (1), todo apunta a que será un móvil 5G. Pocas series de Qualcomm actuales prescinden del módem 5G y, habiendo prometido Nothing que su objetivo es el de competir con Apple, el 5G es un añadido prácticamente obligatorio para competir tanto en gama alta como en gama media.

¿Qué modelos habrá del Nothing Phone (1)?

Salvo sorpresa, solo habrá un modelo de Nothing Phone (1), con sus distintas versiones de almacenamiento interno y RAM. No hay noticias sobre una distinción entre modelo estándar y modelo Pro. Se espera que este teléfono sea lo suficientemente ambicioso como para no necesitar hermanos en su lanzamiento. No obstante, no hay nada confirmado por el momento.

¿Qué precio tendrá el Nothing Phone (1)?

No hay aún horquilla de precio para el Nothing Phone (1). La estrategia de la compañía con sus auriculares fue la de apostar por la relación calidad-precio, tal y como hizo en su día Carl Pei en OnePlus. El precio del Nothing Phone (1) será clave para brillar frente a la competencia, o convertirse en una alternativa más en un mercado de móviles caros.

¿Cuándo se presentará el ¿Nothing Phone (1)?

Carl Pei no ha cerrado fecha de presentación oficial del Nothing Phone, pero dejó claro que será una realidad en verano de 2022. Todo apunta a que será un lanzamiento internacional, por lo que deberíamos poder comprar este teléfono en España, al igual que podemos comprar los Nothing Ear (1).

La otra incógnita es la distribución. Los auriculares de Nothing se pueden comprar en Amazon y, con alta probabilidad, el teléfono también. No obstante, queda la dudad de si habrá apuesta por operadores para dar más peso a las ventas del Nothing Phone (1). Lo único seguro por el momento es que lo veremos en verano.