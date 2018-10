OnePlus 6T: la continuación de un ciclo de renovación semestral que cada se hace más complejo justificar

La verdad es que no podemos tener queja de este mes de octubre en lo que se refiere a actualidad tecnológica, y aún falta la guinda de Apple mañana. Y ha sido en la misma ciudad donde se celebrará la Keynote donde hoy hemos conocido al OnePlus 6T, el segundo buque insignia de los chinos, y entonces nos ha venido la duda: ¿hasta qué punto tiene sentido lanzar dos topes de gama al año con ese grado de diferencias?

No es ni mucho menos la única marca que hace esta jugada en su catálogo anual: Samsung, LG, Huawei o Xiaomi entre otras no sólo lanzan dos buques insignia al año, llegamos a ver tres de ellos en casos como el de Xiaomi o LG. Es casi la antítesis de lo que hace Apple, la que se plantea a veces como referencia o espejo de ciertos movimientos de mercado o producción, pero llama la atención cuando no se trata de líneas muy diferenciadas, como es el caso de OnePlus.

La evolución de la estrategia de OnePlus

No es la estrategia con la que esta joven marca empezó: allá por 2014 OnePlus izaba la bandera del #FlagshipKiller con el OnePlus One, y fue el único terminal que vimos ese año. Algo entendible al ser una marca nueva, aunque con su bagaje importado de sus fundadores, y también por lanzar un teléfono por un precio bastante bajo comparándolo con el iPhone 6 y otros buques insignia del momento (aunque tampoco integraba lo máximo a todos los niveles).

No obstante, la jugada a dos bandas vino el siguiente año, cuando tras el OnePlus 2 vino el OnePlus X. En aquel caso era una apuesta doble que ofrecía dos productos distintos a varios niveles, como el tamaño, los acabados, el procesador, la RAM o las cámaras: había claramente un buque insignia, el OnePlus 2, y una opción para quien buscaba algo menor y también menos potente.

OnePlus One OnePlus 2 OnePlus X Pantalla IPS 5,5", 1.920 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 3 IPS NEO 5,5", 1.920 x 1.080 px,Corning Gorilla Glass 3 5" AMOLED, 1.920 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 3 Procesador Qualcomm Snapdragon 801 (GPU Adreno 330) Qualcomm Snapdragon 810 (GPU Adreno 430) Qualcomm Snapdragon 801 (GPU Adreno 330) RAM 3 GB 3/4 GB 3 GB Almacenamiento 16/64 GB (no ampliable) 16/64 GB (no ampliable) 16 GB (microSD hasta 128 GB) Sistema operativo Android 4.4 con CyanogenMod 11S Android 6 con Oxygen UI Android 5.1.1 con Oxygen OS 2.1.3 Cámara trasera 13 MP, f/2.0, 1.12µm, Sony IMX214 13 MP, f/2.0, 1.3µm, Sony IMX214, OIS 13 MP, f/2.2, 1.14µm Cámara frontal 5 MP, f/2.0 5 MP, f/2.4 8 MP, f/2.4 Batería 3.100 mAh 3.300 mAh 2.525 mAh Conectividad LTE, NFC, Wi-Fi b/g/n/ac, BT 4.0 LE, USB OTG LTE (bandas 1/3/5/7/8/20), no cuenta con NFC Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.0, A2DP, GPS, GLONASS, BDS Otros Minijack 3,5 mm, microUSB Minijack 3,5 mm, USB 2.0 Minijack 3,5 mm, microUSB, radio FM Dimensiones y peso 152,9 x 75,9 x 8,9 mm, 162 gramos 151,8 x 74,9 x 9,9 mm, 175 gramos 140 x 69 x 6,9 mm, 138 gramos Precio 269/299 euros 339 euros (16 GB) 399 euros (64 GB) 269 euros (OnePlus X Onyx ) 369 euros (OnePlus X Ceramic)

OnePlus 6T.

La cosa cambió el año siguiente. Tocaba una iteración del principal smartphone y llegó el Oneplus 3, que seguía manteniendo el precio ajustado y daba carpetazo al sistema de venta por invitaciones. Pero lo que anteriormente era un compañero, un hermano pequeño, un escudero, ahora era un sustituto, un remplazo: el OnePlus 3T era la actualización del buque insignia de la marca cuya salida ponía fin a las ventas del original, seis meses después.

OnePlus 3 OnePlus 3T Pantalla 5,5" AMOLED, 1.920 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 5 5,5" AMOLED, 1.920 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 820 (GPU Adreno 530) Qualcomm Snapdragon 821 (GPU Adreno 530) RAM 6 GB LPDDR4 6 GB LPDDR4 Almacenamiento 64 GB 64/128 GB UFS 2.0 Sistema operativo Android 6.0.1 con Oxygen OS Android 6.0.1 con Oxygen OS 3.5 Cámara trasera 16 MP, f/2.0, 1/2.8", OIS 16 MP, f/2.0, 1/2.8", OIS Cámara frontal 8 MP, f/2.0, 1 µm 16 MP, f/2.0, 1 µm Batería 3.000 mAh 3.400 mAh Conectividad LTE Cat 6, Bluetooth 4.2, Wi_Fi 802.11ac LTE Cat 6, Bluetooth 4.2, Wi_Fi 802.11ac Otros Sensor de huellas dactilares, Carga rápida DASH Sensor de huellas dactilares, Carga rápida DASH, Dual SIM Dimensiones y peso 152,7 x 74,7 x 7,35 mm, 158 gramos 152,7 x 74,7 x 7,35 mm, 158 gramos Precio 399 euros 439 euros (6/64 GB)479 euros (6/128 GB)

OnePlus 6T.

Una estrategia que más que al binomio Galaxy S-Note de Samsung o P-Mate de Huawei parecía la de iPhone [número]-S, aunque reduciendo a la mitad el tiempo de renovación e implicando que el ciclo fuese semestral y no anual. Un ciclo que ha sido también semestral en los siguientes años, con el OnePlus 5 y el OnePlus 5T y el OnePlus 6 y el recién nacido OnePlus 6T, y manteniendo el carácter de actualización más bien menor (no completa, como de un OnePlus "no T" a otro).

OnePlus 5 OnePlus 5T Pantalla 5,5" AMOLED, 1.920 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 5 6,01" AMOLED, 2.560 x 1.080 px, Corning Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 835 (GPU Adreno 530) Qualcomm Snapdragon 835 (GPU Adreno 530) RAM 6 / 8 GB LPPDR4X 6 / 8 GB LPPDR4X Almacenamiento 64/128 GB 64/128 GB Sistema operativo Android 7.1.1 Nougat con Oxygen OS Android 7.1.1 Nougat con Oxygen OS Cámara trasera 16 MP, f/1.7 +20 MP, f/1.7 16 MP, f/1.7 +20 MP, f/1.7 Cámara frontal 16 MP, f/2.0 16 MP, f/2.0 Batería 3.300 mAh con carga rápida 3.300 mAh con carga rápida Conectividad GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, BT 5, LTE Cat.12 GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, BT 5, LTE Cat.12 Otros Sensor de huellas dactilares, Carga rápida DASH, Dual SIM Sensor de huellas dactilares, doble SIM, USB tipo-C, reconocimiento facial Dimensiones y peso 154,2 x 74,1 x 7,25 mm, 153 gramos 156,1 x 75 x 7,3 mm, 162 gramos Precio 499 euros (6/64 GB)559 euros (6/128 GB) 499 euros (6/64 GB)559 euros (6/128 GB)

OnePlus 6 OnePlus 6T Pantalla 6,28" AMOLED, 2.280 x 1.080 px, 19:9 Gorilla Glass 5 6,41" AMOLED, 2.340 x 1.080 px, 19,5:9 Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 845 (GPU Adreno 630) Qualcomm Snapdragon 845 (GPU Adreno 630) RAM 6 / 8 GB LPPDR4X 6 / 8 GB LPPDR4X Almacenamiento 64 / 128 / 256 GB 128 / 256 GB UFS 2.1 Sistema operativo Android 9 Pie con Oxygen OS Android 9 Pie con Oxygen OS Cámara trasera 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Sony IMX519, OIS, flash LED dual +20 MP, f/1.7, 1.0µ, Sony IMX376K 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Sony IMX519, OIS, flash LED dual +20 MP, f/1.7, 1.0µ, Sony IMX376K Cámara frontal 16 MP, f/2.0, Sony IMX371 16 MP, f/2.0, Sony IMX371 Batería 3.300 mAh 3.700 mAh Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, LTE, BT 5, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, LTE, BT 5, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Otros USB tipo C, minijack 3,5 mm USB tipo C, dual SIM, lector de huellas bajo la pantalla Dimensiones y peso 155,7 x 75,4 x 7,75 mm, 177 gramos 157,5 x 74,8 x 8,2 mm, 185 gramos Precio 519€ (6/64 GB)569€ (8/128 GB)619€ (8/256 GB) 549€ (6/128 GB)579€ (8/128 GB)629€ (8/256 GB)

¿Están cuajando los ciclos de renovación cuatrimestrales?

Lo que vemos en la estrategia de OnePlus con el tiempo es que las iteraciones tienen diferencias cada vez menos significativas con sus antecesores. Algo similar a lo que LG ha ido haciendo con los G y los V, que ahora mismo son líneas que se diferencian muy poco y que en la práctica casi suponen una actualización más que un complemento cuando en este caso sí hay dos gamas propiamente dichas de topes de gama (y quizás esté pasando también entre las de Samsung).

El frontal es uno de los principales cambios, junto con la pantalla.

También es cierto que hay mejoras que no se reflejan en la ficha técnica, como las que experimenta el software o el procesado de la cámara, así como algunos modos que estrena el OnePlus 6T como el Nightshift, que nos facilita hacer fotografías nocturnas de larga exposición sin trípode. O la muesca, que se reduce drásticamente con respecto a su antecesor muy al estilo del Huawei Mate 20, y la autonomía, que mejora en la práctica.

Mejoras que se notan en la experiencia y que no han incrementado apenas el precio de salida con respecto a las versiones el OnePlus 6, pero que estrictamente hablando no implicarían el lanzamiento en el último trimestre del año (el procesador ya estaba para el primero). Lo cual nos plantea lo siguiente, como ya nos ocurrió con el 5T: ¿no sería más práctico (y casi más honesto) que hubiese un sólo tope de gama, el "T", para que quien adquiera el primero no se quede con el OnePlus incompleto del año?

La duda se extiende a los que hemos mencionado ya previamente, como LG. Hemos tenido un LG V30 ThinQ, un LG V30s ThinQ y un LG V35 ThinQ separados cuatro meses uno de cada uno. Tres topes de gama en ocho meses, solapándose con un LG G7 ThinQ cuyo diseño y características ya no implican diferencias notables con los V, como sí ocurría entre el LG G5 y LG V10 (2016).

Una renovación cada cuatro/seis meses no es asumible para gran parte del público diana, sea cual sea la marca, pero cuantos más modelos se saquen, más gancho habrá para los compradores en potencia

Está claro que una renovación cada cuatro/seis meses no es asumible para gran parte del público diana (aunque sean precios más ajustados que el de otros topes de gama), sea cual sea la marca, pero también que cuantos más modelos se saquen, más gancho habrá para los compradores en potencia. Pero cuesta entender que salga rentable algo así, sobre todo cuando algunos fabricantes han ido reduciendo catálogo con el paso de los años aunque no se note. OnePlus no suelta prenda, pero hablando de LG tampoco es que parezca que le vaya bien la estrategia.

OnePlus 6T.

Veremos en qué queda la estrategia de OnePlus el año que viene: ¿dos buques insignia mellizos de nuevo? ¿Más diferencia entre ellos? ¿Un solo terminal por año? Al fabricante se le ve decidido con ella tras repetirla un año más, faltará ver si la respuesta de los compradores corresponde a medida que las características se asemejan.