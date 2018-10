iPad Pro, MacBook y Mac mini: todo lo que se espera que presente Apple en su evento del 30 de octubre

Después de la WWDC 2018 y la Keynote de los nuevos iPhone, Apple nos cita el día 30 de octubre para presentar sus nuevos productos. A través de unas invitaciones de lo más curiosas, la marca de la manzana mostrará lo que ha preparado para finales de año y principios del que viene. Al contrario que en otras ocasiones donde tenemos bastante definido qué tipo de dispositivos se van a presentar, en esta presentación no está claro de antemano qué es lo que veremos el día 30 de octubre en la keynote de Apple.

Pero como siempre ocurre antes de un gran evento, los rumores y las filtraciones son constantes y nos sirven para hacernos una idea bastante aproximada de lo que podríamos llegar a ver. El evento tiene como lema "There's more in the making" y se realizará en la Academia de Música de Brooklyn, Nueva York. El horario cambia ligeramente respecto al de otros eventos y será a las 10.00h hora local tal y como podemos ver en su página web oficial, lo que en España serán las 15:00h, en México las 08:00h, Colombia a las 09:00h y en Argentina las 11:00h.

Apple ya ha presentado este año las renovaciones de sus principales sistemas operativos. Ya conocemos iOS 12 y MacOS Mojave, también WatchOS 5 y tvOS 12. Lo que queda por tanto, salvo sorpresa, es conocer las nuevas versiones de productos importantes que llevan un tiempo sin renovarse, es el caso del iPad Pro, los MacBook Air, Mac Mini y otros dispositivos. Vamos a ver qué se ha filtrado sobre estos productos y qué sabemos hasta el día de hoy.

iPad Pro: la renovación con más posibilidades

El producto que más posibilidades tiene de aparecer en el evento de Apple del 30 de octubre es el nuevo iPad Pro (2018). Según un reciente icono encontrado en iOS 12 por por Guilherme Rambo, el futuro iPad tendría un diseño con marcos reducidos, esquinas redondeadas y sin botón home central, lo que abre la puerta a la apuesta de FaceID como método de desbloqueo principal.

No conocemos si Apple repetirá la apuesta por la muesca en los iPad, pero los marcos de su tablet podrían ser suficiente para esconder los sensores de Face ID sin necesidad de crear este saliente en la pantalla. Actualmente el botón Home de los iPad Pro sirve para lanzar Siri, pero de la misma manera que ocurre en el iPhone X es posible que Apple cambie la configuración para poder abrirlo manteniendo pulsado el botón lateral.

Según indican fuentes de DigiTimes, veríamos nuevos iPad Pro en tamaños de 12,9" y en 11 pulgadas, que sustituiría al actual de 10,5 pulgadas. Otra de las novedades que llegaría por primera vez a los iPad sería la conectividad USB tipo C en lugar del conector Lighting. Mientras que los actuales disponen de 12W, el nuevo conector tendría carga rápida de 18W.

Es una estrategia que ya hemos visto con sus MacBook y podría repetirse en los nuevos iPad según revela de nuevo la beta de iOS 12.1. Este puerto USB C permitiría ampliar la compatibilidad con todo tipo de accesorios y por ejemplo conectar monitores externos para ampliar la productividad.

El nuevo iPad Pro (2018) llegaría en dos tamaños, con puerto USB tipo C, sin botón central y con un 'Face ID' que no obligaría a incorporar el 'notch' en la pantalla.

Otro cambio que introduciría este nuevo iPad Pro, si presuponemos que repetirán estrategia como el año pasado, es la introducción del nuevo procesador Apple A12X Bionic. Un chipset que según 9to5Mac vendría también con una GPU más potente que la versión A12 de los iPhone Xs.

Se filtran características del Apple Pencil 2

Acompañando al posible iPad Pro 2018 tendríamos una renovación del Apple Pencil. Se desconocen los detalles concretos de precisión y fiabilidad de este pen en comparación con el modelo anterior, pero según Steve Troughton-Smith, el Apple Pencil 2 podría servir para mostrar menús y realizar acciones adicionales como gestos. Algunos ejemplos serían deslizar o ampliar la imagen. Esto ya dependería del software que incorporase el nuevo iPad Pro.

Según el filtrador, el accesorio tendría como modelo de número el B332 y también actuaría a modo de botón derecho para el iPad Pro, revelando menús para poder realizar acciones concretas. Para Apple su Pencil es muy importante y no sería de extrañar que viéramos empresas como Adobe subiendo al escenario para explicarnos las posibilidades de este pencil, junto con el nuevo Adobe Photoshop para iPad recientemente mostrado.

El esperado MacBook Air con pantalla Retina tiene muchos números de aparecer

Otro de los productos que tiene muchas posibilidades de finalmente convertirse en una realidad es el sucesor del MacBook Air, aunque puede que tengamos varias versiones diferentes. Según comentaba Digitimes a principios de año, Apple prepara un MacBook de gama de entrada con una pantalla 'Retina' de la misma resolución que los actuales MacBook Pro de 13,3", es decir, 2.560 x 1.600 píxeles.

Este MacBook se situaría, según los datos del analista Ming-Chi Kuo, en unos 899 dólares. Ligeramente por debajo del hueco que ahora ocupa el MacBook Air. Esta aparición del MacBook Air con pantalla Retina también ha sido anunciada por Mark Gurman, analista de Bloomberg y con un amplio historial de filtraciones relacionadas con Apple.

El primer MacBook Air cumple diez años y Apple estaría preparando una gran renovación, donde se añadiría pantalla Retina y un diseño con menos marcos para seguir manteniendo su compacto tamaño.

Steve Jobs presentó el primer MacBook Air hace diez años, en 2008. Se cumplen por tanto diez años de un producto icónico de la marca de la manzana. Viendo cómo celebra Apple los décimo aniversarios, no sería de extrañar esta importante renovación. No hay muchos más detalles concretos, pero sí se espera que incorpore puertos USB C, tenga un trackpad con Force Touch y ofrezca un diseño compacto y con bordes ultra reducidos, al estilo de lo que ya hemos visto en el Huawei Matebook X Pro.

Se desconoce el procesador que tendría este nuevo MacBook Air, ya que es posible que aparezca en múltiples combinaciones de tamaño y potencia, pero no parecen haber rumores de fuentes fiables que adelanten la esperada llegada de los chipsets ARM a su gama de portátiles.

Apple ha registrado nuevos Mac: ¿serán los Mac mini y mini Pro?

Otro de los ases en la manga que Apple habría guardado para este evento del 30 de octubre sería la renovación del Mac mini, que según Bloomberg tendría también una versión 'Pro' orientada para profesionales y con características más potentes en un formato de tamaño reducido.

El Mac mini lleva cuatro años sin ver un nuevo modelo y en palabras de Phil Schiller, sigue siendo un producto importante para la compañía. A un par de días del evento, Apple ha registrado nuevos dispositivos en la comisión regulatoria euroasiática. En concreto tres ordenadores de escritorio y un cuarto que hace referencia a un portátil. No se tiene mucha información pero sí son una muestra que esta gama tiene muchos números de actualizarse, previsiblemente con nuevas conexiones como Thunderbolt 3, USB tipo C y los últimos procesadores de Intel.

Air Power, AirPods y otros posibles accesorios

Además de nuevos modelos de iPad, MacBook y Mac, también se espera que Apple dé nuevos detalles sobre la disponibilidad del AirPower, su base de carga inalámbrica. Más ahora que los nuevos iPhone ya están a la venta y algunos rivales como Google también están invirtiendo en ese tipo de productos.

Otro accesorio que podría dar la sorpresa sería un HomePod más económico, al estilo de lo que actualmente tiene Google con el Home mini o Amazon con los Echo Dot y Alexa. Una especie de altavoz bajo la marca Beats y con un precio de entrada menor al actual. Un dispositivo que ya se filtró para la WWDC pero finalmente no apareció.

Además de las renovaciones de los iPad, MacBook y Mac mini, se espera que Apple aproveche este evento para actualizar sus múltiples accesorios como serían la base de carga inalámbrica, los AirPods o alguna sorpresa de última hora.

Finalmente están los AirPods, un producto que según Bloomberg, en 2019 se actualizarán con cancelación de ruido. La fecha no concuerda con el evento de finales de octubre, pero Apple podría darnos un anticipo. También se rumorea una actualización menor con carga inalámbrica y la posibilidad de activar "Hey Siri" a distancia.

Un evento con muchas incógnitas, síguelo con nosotros

¿Ya estáis preparados para conocer todo lo último de Apple? Si queréis enteraros de todo estad atentos ya que por nuestra parte lo cubriremos como suele ser habitual en nuestra página de directos, así como en redes sociales. También nuestros compañeros de Applesfera realizarán un seguimiento especial de la keynote desde Nueva York.

Publicaremos los detalles y enlaces de cómo seguir el evento cuando se acerque la hora. Hasta entonces, esto es todo lo que sabemos del que sería el último gran evento de Apple para 2018. Un repaso con muchos dispositivos diferentes pero donde estamos seguros que Apple se guardará alguna que otra sorpresa de última hora.